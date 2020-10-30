Son dakika | Adıyaman 1954'den koronavirüs açıklaması! 12'si futbolcu 16 kişi pozitif...

AA muhabirine konuşan kulüp başkanı Sait Aybak, yarın oynayacakları 68 Aksaray Belediyespor maçı öncesi yapılan Kovid-19 PCR testlerinin sonuçlandığı belirterek, "12 futbolcu, 2 teknik heyet ve 2 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Ondan dolayı yarınki maçımızı Türkiye Futbol Federasyonu iptal etti. İnşallah dileğimiz bu futbolcularımızın sağlığına kavuşması." ifadelerini kullandı.

Aybak, daha öncede testi pozitif çıkan oyuncuları olduğunu sözlerine ekledi.

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