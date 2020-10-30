MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Adıyaman 1954'den koronavirüs açıklaması! 12'si futbolcu 16 kişi pozitif...
GeriFutbol Son dakika | Adıyaman 1954'den koronavirüs açıklaması! 12'si futbolcu 16 kişi pozitif...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 30.10.2020 - 16:03 | Son Güncelleme:

Son dakika | Adıyaman 1954'den koronavirüs açıklaması! 12'si futbolcu 16 kişi pozitif...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | Adıyaman 1954'den koronavirüs açıklaması! 12'si futbolcu 16 kişi pozitif...
Abone Olgoogle-news

Misli.com 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Adıyaman 1954'de 12 futbolcu, 2 teknik heyet ve 2 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif sonuçlandı.

AA muhabirine konuşan kulüp başkanı Sait Aybak, yarın oynayacakları 68 Aksaray Belediyespor maçı öncesi yapılan Kovid-19 PCR testlerinin sonuçlandığı belirterek, "12 futbolcu, 2 teknik heyet ve 2 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Ondan dolayı yarınki maçımızı Türkiye Futbol Federasyonu iptal etti. İnşallah dileğimiz bu futbolcularımızın sağlığına kavuşması." ifadelerini kullandı.

Menemensporda 13 koronavirüs vakası 7si futbolcu...
Menemenspor'da 13 koronavirüs vakası! 7'si futbolcu...

Aybak, daha öncede testi pozitif çıkan oyuncuları olduğunu sözlerine ekledi.

 

Son dakika | Adıyaman 1954den koronavirüs açıklaması 12si futbolcu 16 kişi pozitif...

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle