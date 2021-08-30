Son Dakika: Adem Ljajic'ten Beşiktaş'a bonservis resti!

Spor Servisi - İsmail ER Beşiktaş’ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak gerek yaşadığı sakatlıklar gerekse istikrarsız form grafiği nedeniyle istediği verimi alamadığı, bu sezon başında da kadro dışı bıraktığı Adem Ljajic İtalya yolunda...

Siyah beyazlıların Temmuz 2018’te Torino’dan 1.25 milyon Euro’ya kiraladığı, bir sezon sonra 6.5 milyon Euro’ya bonservisini aldığı Sırbistanlı futbolcu, Serie A ekiplerinden Sampdoria ile el sıkıştı. Beşiktaş ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun alacaklarına karşı bonservisini istediği, tarafların görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.

Ljajic’e Karagümrük’ün de talip olduğu öne sürülmüştü. Beşiktaş’ta geride kalan 3 sezonda 85 maça çıkan Ljajic 18 gol, 26 asistlik performansa imza attı.

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