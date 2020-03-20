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Futbol
Haber Giriş: 20.03.2020 - 08:21,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Adem Ljajic Sergen Yalçın’ın gözünden düştü

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Son Dakika | Adem Ljajic Sergen Yalçın’ın gözünden düştü
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Beşiktaş'ta bu sezon inişli çıkışlı performans sergileyen Adem Ljajic, Abdullah Avcı’nın ardından Sergen Yalçın’ın da gözünden düştü...

Bu sezon performansı dibe vuran Adem Ljajic, Abdullah Avcı’nın ardından Sergen Yalçın’ın da gözünden düşmüştü.

Siyah-Beyazlılar lig bitiminde Ljajic’i iyi bir teklif gelmesi halinde satacak. 6.5 milyon Euro’ya satın alma opsiyonu kullanılan Ljajic’in en az bu rakamı getirmesi beklenecek. Eski kulübü Fiorentina’nın yanı sıra bazı İtalyan kulüpleriyle Ljajic’in menajeri temasta.

Beşiktaş Yönetimi gelişmeleri yakından takip ediyor.

 

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