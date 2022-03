Son Dakika: Adem Büyük'ten Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a sitem ve transfer itirafı! "Savaş yüzünden vazgeçtik..."

Haberin Devamı

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Adem Büyük, hem futbolcu hem de teknik direktör görevini üstlendiği takımdan neden ayrıldığına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kulübün yaşadığı maddi zorluklar çerçevesinde aldığı bu sorumluluk için pişman olmadığını ve vicdanının rahat olduğunu söyleyen deneyimli oyuncu, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da yaşanan sürece anlam veremediği ifade etti.

Adem Büyük ayrıca devre arasında Wisla Krakow'dan teklif geldiğini ancak Ukrayna - Rusya savaşından dolayı ilk başta kabul ettiği bu teklifi geri çevirmek zorunda kaldığını anlattı.

34 yaşındaki oyuncu futbolu bıraktığı yönündeki iddiaları da yalanladı.

ADEM BÜYÜK'ÜN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Futbolu bırakmadım. Bunun için daha çok erken. Oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum. Sanırım Malatya'dan ayrılınca futbolu da bıraktı gibi bir algı oluştu. Böyle bir şey yok. Daha erken.

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR'DAN AYRILIŞ SÜRECİ

Bana bu görev verilirken her zamanki gibi sorumluluktan kaçmadığım için kabul ettim. Maddi zorluklar yaşadığımızı herkes biliyordu. Takım için de faydalı olacağını düşündük. O yüzden çok fazla düşünmeden kabul ettik. Benim vicdanım rahat. Madem bir hoca alınacaktı, keşke görevi bize vermeden önce alsalardı. Nasıl bir yol haritası çizdiklerini gerçekten merak ediyorum. Yaklaşık 4 sene kaldım orada. Neler yapıldığına anlam veremedim hiçbir zaman. Hayatım boyunca bunu hiç yapmadım, hep sorumluluk aldım. Böyle bir karar aldığım için pişman değilim.

SAVAŞ NEDENİYLE TEKLİFİ GERİ ÇEVİRMİŞ

Devre arasında Wisla Krakow'dan teklif geldi. Transfer dönemi devam ederken böyle bir teklif geldi. İlk başta çok olumlu baktık ama sonra yaşanan olaylardan dolayı şimdi bir savaş mevzusu olduğu için... Eşimle bu konuyu konuştuk. İlk başta kabul etmiştik ama daha sonra affımızı istedik. Tamamen oradaki savaşla alakalı. Ukrayna ve Polonya birbirine çok yakın. Bu yüzden affımızı istedik. Yine de her an her şey olabilir. Transfer dönemi kapanmayan ülkelerden ciddi teklifler var. Bizim karar vermemiz gereken oynamak. En doğrusunu bulmak istiyoruz. Bu dönemi boş geçirmek istemiyorum. Bir futbolcu için uzun bir süre. Olursa gidip oynamak istiyorum.

SÜPER LİG'DEN 5 TEKLİF VAR

Menajerime gelen teklifler var, biliyorum. 5 takımdan teklifler var. Şu an için onlarla görüşme olabilir çünkü serbest statüdeyim. Menajerim bunları değerlendirip, konuşacaktır.

YABANCI KURALI SÖZLERİ

Kendi ülkemizde yabancı olduk. Bu kafa yapısını değiştirmek lazım. Yabancı oyuncuya karşı değiliz. Kötü yabancı gelmesin. Elimizde yabancı oyuncudan iyi yerli oyuncu varsa o oynasın. Kaliteli yabancı gelsin. Bu kafa yapısını değiştirmemiz lazım. Malatyaspor'da çok fazla gereksiz yabancı vardı. Yabancı aldığın zaman oynatmak zorundasın. Butün kulüpler bunu yapıyor. Kulüpler de burada yanlış yapıyor. Alıyorsan da oynatma. Malatya çok fazla genç yabancı aldı, bana sorarsan hiçbiri bu ligde oynayabilecek kalitede oyuncular değil. Bu sadece Malatyaspor için değil diğer kulüpler için de geçerli. Elimizde bu kalitede Türk oyuncular var. Biz Türk oyuncuları elimizin tersiyle kenara itiyoruz. Yerli oyuncuya yabancı oyundan daha fazla önem verirsek daha güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Bu biraz güven meselesi. Hiçkimse Türk futbolcuya güvenmiyor. Bunu anlamış değilim.

"ADAMLAR ŞAMPİYON OLDU"

Şampi falan değil şampiyon oldu adamlar. Trabzonspor'un bu oyunla maç kaybetmesi çok zor. Her maçı futbol anlamında hak ederek kazanıyorlar. İyi futbol oynuyorlar. Şu anda ligde en iyi futbolu oynayan takım Trabzonspor. Bence hak ediyorlar ve şampiyon oldular diyebilirim.