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GeriFutbol Son Dakika: Adem Büyük'ten 3 yıllık imza
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Futbol
Haber Giriş: 10.09.2021 - 22:55 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Adem Büyük'ten 3 yıllık imza

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Son Dakika: Adem Büyük'ten 3 yıllık imza

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, 34 yaşındaki golcüsü Adem Büyük'ün sözleşmesini 2024'e kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Adem Büyük’ün sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Adem Büyük’e ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyor, asil formamız altında başarılarla dolu maçlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yeni Malatyaspor formasıyla toplamda 100 maça çıkan 34 yaşındaki deneyimli futbolcu, 29 gol atıp 12 de asist yaptı.

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