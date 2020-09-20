Son dakika | Adanaspor’da Fatih Akyel dönemi sona erdi! 9 gün önce göreve başlamıştı...
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’da Teknik Direktör Fatih Akyel dönemi sona erdi.
Ligde 1 galibiyet, 1 beraberlikle 4 puana sahip turuncu-beyazlı ekipte, 9 gün önce takımın başına gelen Fatih Akyel ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.
Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan Fatih Akyel, yönetimle aralarında fikir ayrılığı olduğunu ve karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını ifade etti.
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