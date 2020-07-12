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GeriFutbol Son Dakika | Adanaspor'da Coşkun Demirbakan'dan oyuncusu Eze'ye sert tepki!
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Haber Giriş: 12.07.2020 - 20:11,Son Güncelleme:

Son Dakika | Adanaspor'da Coşkun Demirbakan'dan oyuncusu Eze'ye sert tepki!

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Son Dakika | Adanaspor'da Coşkun Demirbakan'dan oyuncusu Eze'ye sert tepki!
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Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, Hatayspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından kırmızı kart gören oyuncusu Eze hakkında sert açıklamalar yaptı.

Adanaspor'un Hatayspor'a 2-1 mağlup olduğu maçta Eze, rakibine yaptığı sert müdahale sonrasında kırmızı kart gördü.

Maç sonunda oyuncusu Eze'ye tepki gösteren Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, "Bizde Eze diye bir oyuncu var. Oyuna girdi, Hataysporlu çocuğun ayağını kırdı. Ahlaksızca, terbiyesizce bir hareket yaptı. Bazıları der ki, 'Oynatma o zaman hocam'. Yok arkadaş adamım yok" dedi.

Coşkun Demirbakan sözlerini, "Adanaspor'un bu duruma düşmesinin birinci sebebi Eze'dir. Mahvetti bizi. Hep rakibe hizmet ediyor stoper gibi. Bugün de gitti çocuğun ayağını kırdı. Bu gibi insanları Türkiye'ye sokmasınlar." ifadeleriyle tamamladı.

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