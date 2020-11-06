Son Dakika | Adanaspor - Menemenspor maçı koronavirüs sebebiyle ertelendi!
TFF 1. Lig'in 9. haftasında oynanması planlanan Adanaspor - Menemenspor, konuk ekipteki koronavirüs vakaları sebebiyle ertelendi.
TFF 1. Lig ekibi Menemenspor, son yapılan testler sonucu kulüpteki koronavirüs vaka sayılarının 34'e yükseldiğini açıklamıştı. Bunun üzerine TFF, 7 Kasım Cumartesi günü oynanması planlanan Adanaspor - Menemenspor maçının ertelenmesine karar verdi.
Menemenspor'da 29 Ekim Perşembe gününden bu yana ortaya çıkan 34 pozitif vaka arasında teknik direktör Cenk Laleci ve 18 futbolcu da bulunuyordu.
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