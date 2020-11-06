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Haber Giriş: 06.11.2020 - 11:28 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Adanaspor - Menemenspor maçı koronavirüs sebebiyle ertelendi!

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Son Dakika | Adanaspor - Menemenspor maçı koronavirüs sebebiyle ertelendi!
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TFF 1. Lig'in 9. haftasında oynanması planlanan Adanaspor - Menemenspor, konuk ekipteki koronavirüs vakaları sebebiyle ertelendi.

TFF 1. Lig ekibi Menemenspor, son yapılan testler sonucu kulüpteki koronavirüs vaka sayılarının 34'e yükseldiğini açıklamıştı. Bunun üzerine TFF, 7 Kasım Cumartesi günü oynanması planlanan Adanaspor - Menemenspor maçının ertelenmesine karar verdi.

Menemenspor'da 29 Ekim Perşembe gününden bu yana ortaya çıkan 34 pozitif vaka arasında teknik direktör Cenk Laleci ve 18 futbolcu da bulunuyordu.

Menemensporda koronavirüs vakaları 34e yükseldi
Menemenspor'da koronavirüs vakaları 34'e yükseldi!

Son Dakika | Adanaspor - Menemenspor maçı koronavirüs sebebiyle ertelendi

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