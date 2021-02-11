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GeriFutbol Son dakika: Adana Derbisi'nin stadı değişti! 5 Ocak Fatih Terim Stadı'na alındı...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.02.2021 - 17:29 | Son Güncelleme:

Son dakika: Adana Derbisi'nin stadı değişti! 5 Ocak Fatih Terim Stadı'na alındı...

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Son dakika: Adana Derbisi'nin stadı değişti! 5 Ocak Fatih Terim Stadı'na alındı...
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Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, TFF 1. Lig'de 14 Şubat Pazar günü Yeni Adana Stadı'nda oynanması planlanan Adanaspor-Adana Demirspor derbisine 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Adanaspor-Adana Demirspor maçının 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacağı belirtildi.

Yeni Adana Stadı'nın derbi maça yetiştirilemediğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni Adana Stadı'nın 14 Şubat Pazar günü oynanacak Adanaspor-Adana Demirspor müsabakasına yetiştirilme çalışmaları büyük bir özveri ile sürdürülmüştür ancak bugün yapılan son denetimlerde belirlenen eksiklikler nedeniyle derbinin burada oynatılmasının sporcu sağlığı açısından uygun olmayacağı, eksikliklerin giderilmesine müteakip müsabaka takviminde yer alan maçların Yeni Adana Stadı'nda oynatılmasının daha uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu nedenle 14 Şubat Pazar günkü Adanaspor-Adana Demirspor derbisi, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacaktır."

 

Son dakika: Adana Derbisinin stadı değişti 5 Ocak Fatih Terim Stadına alındı...

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