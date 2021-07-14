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GeriFutbol Son Dakika... Adana Demirspor'un yeni golcüsü Mario Balotelli'den sürpriz çıkış! 'Ben deli değilim!'
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Futbol
Can ÇELİK/ ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 14.07.2021 - 16:59 | Son Güncelleme:

Son Dakika... Adana Demirspor'un yeni golcüsü Mario Balotelli'den sürpriz çıkış! 'Ben deli değilim!'

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Son Dakika... Adana Demirspor'un yeni golcüsü Mario Balotelli'den sürpriz çıkış! 'Ben deli değilim!'

Adana Demirsporun yeni transferi Mario Balotelli, takımının Bolu kampına giderek antrenmanlara başladı.

Mavi-lacivertli ekibe geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Balotelli, "Türkiyedeki kulüplerden daha önce birçok transfer teklifi aldım. Fakat Başkan Murat Sancak ile karakterimizin benzer olduğunu fark edince buraya gelmeye karar verdim" dedi.

Transfer dönemini hızlı geçiren Süper Ligin yeni ekibi Adana Demirspor, dünyaca ünlü kulüplerde top koşturan Mario Balotelli transferiyle gündemde bomba etkisi yarattı. Mavi-lacivertliler, son olarak İtalya Serie B ekiplerinden Monza’nın forması giyen İtalyan forveti 3 yıllığına kadrosuna kattı. Dün akşam Boluya giden Balotelli, takım kampına geçerek çalışmalarına başladı.

Son Dakika... Adana Demirsporun yeni golcüsü Mario Balotelliden sürpriz çıkış Ben deli değilim


Antrenman sonrası açıklamalarda bulanan 30 yaşındaki golcü, "Transfer süreci çok keyifli geçti. Yeni geldim ve takım arkadaşlarımı tanımaya çalışıyorum. İyi bir ekibin içindeyim. Burada olduğum için çok mutluyum. Türkiyedeki kulüplerden daha önce birçok transfer teklifi aldım. Fakat Başkan Murat Sancak ile karakterimizin benzer olduğunu fark edince buraya gelmeye karar verdim" diye konuştu.

Adana Demirspor Balotelli'yi açıkladı! Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, son olarak Monza'da forma giyen yıldız golcü Mario Balotelli'yi kadrosuna kattığını yaptığı bu paylaşımla duyurdu.
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BEN DELİ DEĞİL NORMAL BİR İNSANIM

Takım olarak ilk hedeflerinin Süper Ligde kalıcı olmak olduğunu dile getiren Balotelli, iyi bir sezon geçireceklerine inandığını söyledi. Sosyal medyada kendisi için konulan Deli lakabına da değinen Balotelli, şunları kaydetti:

"Öncelikle şunu belirteyim; ben kendimi normal bir insan olarak görüyorum. Bu ’deli’ ifadesi medya tarafından üzerime yapıştırıldı. Futbolcuların asker gibi yaşamasını istiyorlar. Ben eğlenmeyi seviyorum. Ben kazanmayı çok seven normal bir insanım. Stadyuma gelmenizi bekliyorum."

Son Dakika... Adana Demirsporun yeni golcüsü Mario Balotelliden sürpriz çıkış Ben deli değilim

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