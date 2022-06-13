Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: Adana Demirspor'dan Juan Mata bombası!

#Transfer#Juan Mata#Adana Demirspor
Son dakika: Adana Demirspordan Juan Mata bombası

Yeni sezonda yine ses getirecek isimlerle lige damga vurmak isteyen Adana Demirspor, Manchester United’tan ayrılan Juan Mata’yı transfer edebilmek için büyük çaba sarf ediyor. Yıldız oyuncunun menajeriyle görüşmeler devam ediyor.

Haberin Devamı

Kadrosunda Balotelli ve Belhanda gibi yıldız isimler bulunan Adana Demirspor yeni bir bomba daha patlatmak için kolları sıvadı. Mavi Şimşekler, transfer döneminde yine tüm dikkatleri üzerine çekecek.

Fanatik'in haberine göre takıma seviye atlatacak bir yıldızın kadroya katılması için kolları sıvayan Adana Demirspor, Manchester United’tan ayrılan Juan Mata’yı transfer edebilmek için büyük çaba sarf ediyor. Bonservisi elinde olan dünyaca ünlü yıldızla görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği bilgisi var. İspanyol orta saha oyuncusu kariyeriyle ilgili henüz yeni bir karar vermiş değil. Görüşmeleri sessiz sedasız yürüten Demirspor transfer komitesi ise tüm şartları zorluyor.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Fenerbahçede Mesut Özil belirsizliği İkinci Krasic krizi yaşanabilirSon dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil belirsizliği! İkinci Krasic krizi yaşanabilirHaberi görüntüle

Müze gibi kariyer

Kariyerinde 1 Dünya Kupası, 1 Avrupa Şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Kupası ve 2 FA Cup zaferleri bulunan Mata’nın Güney ülkelerinden de birçok teklif aldığı ifade ediliyor.

Haberin Devamı

Fenerbahçe de çok istemişti

Juan Mata geçmiş yıllarda çok kez Fenerbahçe'nin de gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Arda ve Bilal listede

Adana Demirspor yerli transferinde de hayli yoğun... Şimşekler, Heracles forması giyen 27 yaşındaki golcü Bilal Başacıkoğlu ile ilgileniyor. Başarılı kanat oyuncusu ülkemizde Kayserispor, Trabzonspor ve Gaziantep formaları giymişti. Ayrıca Gençlerbirliği’nin stoperi Arda Kızıldağ da Adana Demirspor’un gündemindeki bir diğer isim. İki oyuncuyla ilgili resmi adımların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Juan Mata#Adana Demirspor

BAKMADAN GEÇME!

Evliler mi yoksa bekarlar mı daha uzun yaşıyor 15 yılda 623 bin kişi incelendi...

Evliler mi yoksa bekarlar mı daha uzun yaşıyor? 15 yılda 623 bin kişi incelendi...

#Evlilik
Çocuğum kayboldu, şimdi buradaydı Uzun süre dışarı tek başıma çıkamadım

Çocuğum kayboldu, şimdi buradaydı! 'Uzun süre dışarı tek başıma çıkamadım'

#Kaybolan Çocuklar
Bu görselde gördükleriniz, gözleriniz ve beyniniz hakkında çok şey anlatıyor

Bu görselde gördükleriniz, gözleriniz ve beyniniz hakkında çok şey anlatıyor

#Görsel İllüzyon

BAKMADAN GEÇME!

Evliler mi yoksa bekarlar mı daha uzun yaşıyor 15 yılda 623 bin kişi incelendi...

Evliler mi yoksa bekarlar mı daha uzun yaşıyor? 15 yılda 623 bin kişi incelendi...

#Evlilik
Çocuğum kayboldu, şimdi buradaydı Uzun süre dışarı tek başıma çıkamadım

Çocuğum kayboldu, şimdi buradaydı! 'Uzun süre dışarı tek başıma çıkamadım'

#Kaybolan Çocuklar
Bu görselde gördükleriniz, gözleriniz ve beyniniz hakkında çok şey anlatıyor

Bu görselde gördükleriniz, gözleriniz ve beyniniz hakkında çok şey anlatıyor

#Görsel İllüzyon