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Son Dakika: Adana Demirspor'dan Henry Onyekuru sürprizi! Balotelli bizzat ilgileniyor...

#Transfer#Henry Onyekuru#Adana Demirspor
Son Dakika: Adana Demirspordan Henry Onyekuru sürprizi Balotelli bizzat ilgileniyor...

Bu sezon ligde fırtınalar estiren Adana Demirspor, transferde de sürpriz bir atağa kalktı. Takımın İtalyan yıldızı Balotelli, Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir ile adı anılan Henry Onyekuru’yu takıma kazandırmak için aracı oldu. Başarılı oyuncu da Adana’yı istiyor.

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Takımın başına Vincenzo Montella’yı getirdikten sonra müthiş bir çıkış yakalayan ve ilk 5’te yer alan Adana Demirspor, transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda.

Takımın İtalyan yıldızı Mario Balotelli de transfer için devreye girdi. Balotelli, Olympiakos forması giyen Henry Onyekuru’yu Adana Demirspor’a davet etti.

Fanatik'te yer alan habere göre; Balotelli; Galatasaray , Fenerbahçe ve Başakşehir’in de transfer listesinde olan Onyekuru’yu Demirspor’da oynamak için aradı. Onyekuru’nun da gelecek sezon Adana Demirspor forması giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Yunanistan’da tutunamadı

Daha önce kiralık olarak Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için dönemin teknik direktörü Fatih Terim, “Bu sefer Onyekuru’nun tamamını aldık, tamamını aldık ki mutlu olduğu yerde devam edebilsin diye” ifadelerini kullanmıştı. Ancak 24 yaşındaki oyuncu sezon sonu Monaco’ya geri dönüp, 4.5 milyon Euro bedelle Yunan ekibi Olympiakos’un yolunu tutmuştu. Onyekuru, Yunan ekibinde bu sezon 27 karşılaşmaya çıkarken yalnızca 1 gol, 1 asiste imza atabildi.

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Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Henry Onyekuru#Adana Demirspor

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