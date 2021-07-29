Son Dakika: Adana Demirspor'dan David Luiz iddialarına tepki! "Yeter artık..."

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, bir süredir transfer gündemlerinde yer alan ve anlaştıkları iddia edilen Brezilyalı stoper David Luiz'le ilgili açıklama yaptı.

Belhanda, Balotelli, Svensson, Stambouli gibi isimleri kadrosuna katarak dikkat çeken Adana ekibinde başkan Sancak, David Luiz haberlerine tepki gösterdi.

Murat Sancak sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "David Luiz ile anlaştığımıza dair çıkan haberler külliyen yalan. Yeter artık. Adamla anlaşma yapıldığı söyleniyor ancak enteresan olan, benim haberim yok" ifadesini kullandı.

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