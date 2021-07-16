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Futbol
Haber Giriş: 16.07.2021 - 14:09 | Son Güncelleme:

Son dakika: Adana Demirspor'dan bir transfer daha!

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Son dakika: Adana Demirspor'dan bir transfer daha!

Bu sezon kadrosuna Belhanda, Balotelli, Svensson ve Assombalonga gibi isimleri katan Adana Demirspor, son olarak Altınordu forması giyen Metehan Mimaroğlu'nu transfer etti.

Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor transfere doymuyor. Kadrosuna Belhanda, Balotelli, Svensson ve Assombalonga gibi isimleri katan Güney ekibi, Altınordu'dan 27 yaşındaki hücum oyuncusu Metehan Mimaroğlu'nu transfer etti.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada Metehan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

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