Son Dakika: Adana Demirspor'da yeni transer hedefleri Ljajic ve Oğuzhan mı?
Süper Lig'in transferde en hızlı takımı Adana Demirspor'un Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic'e talip olduğu iddia edildi.
Adana Demirspor'da Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic sesleri... Siyah-Beyazlılar’da teknik ekibin beklentilerini karşılayamayan iki utbolcu Adem Ljajic ve Oğuzhan Özyakup'a Adana ekibi talip oldu.
Orta sahada 8 ve 10 numara bölgesinde oynayabilecek isim sayısının Alex Teixeira ile sekize yükseleceği Beşiktaş, bu isimlerle yollarını ayırabilir.
Fanatik'in haberine göre; Toplam maliyeti 6 milyon Euro’yu aşan oyuncuları göndermeye hemen yeşil ışık yakan yönetim, Demir’e oyuncularla görüşme izni verdi.
Ligin başlamasına kısa süre kala bu transferlerle ilgili birkaç gün içerisinde olumlu ya da olumsuz sonuca varılması bekleniyor.