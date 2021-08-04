Son Dakika: Adana Demirspor'da yeni transer hedefleri Ljajic ve Oğuzhan mı?

Adana Demirspor'da Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic sesleri... Siyah-Beyazlılar’da teknik ekibin beklentilerini karşılayamayan iki utbolcu Adem Ljajic ve Oğuzhan Özyakup'a Adana ekibi talip oldu.

Orta sahada 8 ve 10 numara bölgesinde oynayabilecek isim sayısının Alex Teixeira ile sekize yükseleceği Beşiktaş, bu isimlerle yollarını ayırabilir.

Fanatik'in haberine göre; Toplam maliyeti 6 milyon Euro’yu aşan oyuncuları göndermeye hemen yeşil ışık yakan yönetim, Demir’e oyuncularla görüşme izni verdi.

Ligin başlamasına kısa süre kala bu transferlerle ilgili birkaç gün içerisinde olumlu ya da olumsuz sonuca varılması bekleniyor.