Son Dakika: Adana Demirspor'da yeni teknik direktör Montella! Balotelli olayı sonrası ilk açıklama...

Adana Demirspor'da alınan kötü sonuçlar ve Samet Aybaba ile yabancı oyuncular arasındaki sorunlar istifayı getirdi. Başkan Murat Sancak ile görüşen Samet Aybaba, istifasını sundu, yönetim kanadı da bu talebi kabul etti ve karşılıklı fesih yoluna gidildi..

Başkan Murat Sancak yaptığı açıklamada; Samet Aybaba ile yolların ayrıldığını doğrularken yeni teknik direktör arayışlarına başladıklarını açıkladı.

Sancak, Aybaba asyrılığı sonrası "Hangi futbolcuyu 55. dakikada çıkarırsan çıkar tepki gösterir. Balotelli üç maçta da oyundan alındı. Tepkisini öyle kustu. Bu ayrılığın altında başka bir şey aramaya gerek yok. 3 maçta alınan 2 puan, bizi böyle bir karar almaya itti. Samet Aybaba ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdık. Emekleri için kendisine teşekkür ediyoruz. Görüştüğümüz yerli, yabancı hocalar var. En kısa zamanda açıklayacağız. Bu kararı 3 hafta sonra vermektense bu hafta almak daha iyi diye düşündük." ifadelerini kullandı.

YENİ HOCA VINCENZO MONTELLA

Samet Aybaba ile yollarını ayıran Adana Demirspor'un teknik direktör adayları arasında İtalyan Vincenzo Montella de yer alıyordu. Yapılan son görüşmelerin ardındından Montella ile prensip anlaşmasına varıldı. Adana Demirspor, İtalyan teknik adamı kısa bir süre içerisinde Adana'ya getirmek istiyor. Kariyerinde Roma ve AC Milan'ı da çalıştıran Montella, son olarak İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'a görev yapmıştı.

Mario Balotelli ve Younes Belhanda ile sorun yaşayan Samet Aybaba, iki futbolcun da performansından memnun olmadığını dile getirmişti.