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Haber Giriş: 01.10.2020 - 11:29 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Adana Demirspor'da Volkan Şen gerçeği! Fenerbahçe...

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Son Dakika | Adana Demirspor'da Volkan Şen gerçeği! Fenerbahçe...
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Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe'den transfer edilen Volkan Şen hakkında çarpıcı bir gerçeği açıkladı.

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  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
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Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Adanaspor derbisi öncesinde verdiği röportajda Volkan Şen'in durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Murat Sancak, Volkan Şen'in Fenerbahçe'den ayrılırken 700 bin avro karşılığında bonservisini aldığını ve taraflar arasında yapılan anlaşma gereği 300 bin avrosunu kendilerinin ödediğini ancak kalan 400 bin avronun deneyimli oyuncuya ait olduğunu ifade etti.

"Volkan Şen’in 400 bin Euro’luk sorunu var"

Volkan Şen’in antrenmanlara başladığı söyleyen Sancak, "Volkan Fenerbahçe’den ayrılırken 700 bin Euro bonservisini alarak ayrıldı. Geçen sene Fenerbahçe ile anlaşmıştı, 300 bin Euro’yu biz ödedik. Bu seneden 400 bin Euro’luk sorunu var, onun bizimle alakası yok. Volkan'ı ilgilendiren bir şey onu da yakın zamanda çözer. Kadroda olacağını düşünüyorum" dedi.

 

Son Dakika | Adana Demirsporda Volkan Şen gerçeği Fenerbahçe...

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