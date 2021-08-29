Son dakika: Adana Demirspor'da Sumudica sesleri! İlk açıklama geldi: Balotelli ve Belhanda...

Spor Arena Dış Haber - Adana Demirspor'da Samet Aybaba ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Başkan Murat Sancak, yaptığı açıklamada yerli ve yabancı görüştükleri teknik adamlar olduğunu, en kısa sürede karar vereceklerini söylemişti.

SUMUDICA İSMİ GÜNDEM OLDU! İLK AÇIKLAMA...

Kadrosunda Balotelli ve Belhanda gibi yıldız isimler bulunan Adana Demirspor'da teknik direktörlük görevi için Sumudica'nın ismi sosyal medyada gündem oldu. Rumen gazeteci Emanuel Roşu'ya konuşan Sumudica; "Türkiye benim ikinci ülkem gibi, orayı çok seviyorum. İsmimin geçmesi onur verici. Bence Balotelli ve Belhanda 90 dakika sahada kalması gereken futbolcular. Oyunun her anında lehinize katkı yapabilecek oyuncular." ifadelerini kullandı.

VINCENZO MONTELLA DA ADAYLAR ARASINDA

Adana Demirspor'un teknik direktör adayları arasında Vincenzo Montella'nın da yer aldığı belirtildi.

CLUJ'DAN KOVULDU, TESİSLERE BİLE ALINMADI

Türkiye'de Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'da görev yapan Rumen teknik adam Marius Sumudica'nın Cluj macerası kısa sürdü.

Rumen basınında yer alan habere göre, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kızılyıldız'a toplamda 6-1 mağlup olan Cluj'de başarılı teknik adamın görevine son verildi.

Cluj'ün başında 14 maça çıkan Sumudica, 9 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı.

Sumudica, Perşeme günü akşam saatlerinde görevine son verilmesinin ardından Cuma sabah gittiği kulüp tesislerinde içeri alınmadı. Marius Sumudica'nın tesislere alınmadığı anlar sosyal medyada gündem oldu.