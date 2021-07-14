Son Dakika... Adana Demirspor'da Samet Aybaba'dan flaş sözler! Younes Belhanda ve Mario Balotelli...

Spor Arena / Süleyman ARAT - 26 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselen Adana Demirspor, kadrosuna kattığı ünlü futbolcularla şimdiden 2021-22 sezonunda neler yapabileceği en çok merak edilen kulüp haline geldi. Mario Balotelli ve Younes Belhanda’nın ardından son olarak Lucas Castro’yu dün renklerine bağlayan mavi lacivertli takımın teknik direktörü Samet Aybaba ile Bolu kampında bir araya gelip, futbolseverlerin kafasındaki soruları sorduk...

MUCİZENİN TA KENDİSİ

- Geçtiğimiz sezonun bir değerlendirmesini ve gelecek sezondan beklentilerinizi kısaca anlatır mısınız?

Geçen sezon bitime 11 hafta kala liderin 14 puan gerisindeydik. Son 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik almak mucizenin ta kendisidir. Dünyada da başka bir benzerinin olacağını da hiç sanmıyorum. Gelecek sezon da izleyenlere keyif veren, herkesin takdir edeceği ve küme düşme sorunu olmayıp yukarıları düşünen bir takım oluşturmaya çalışıyoruz.

4-5 GENCE ŞANS VERECEĞİM

- Siz, her zaman genç futbolculara şans verip parlatmayı seven bir hocasınız; Adana Demir’de da böyle gençler var mı?

Süper Lig vitrinine sunacağım 4-5 genç oyuncum var. Sezon başlayınca onlara şans vermeyi düşünüyorum. 1-2 tanesinden çok umutluyum.

SÜPER LİG'E HAZIR GİRMEMİZ İÇİN DOĞRU TRANSFER YAPMAMIZ ŞART

- Şimdiden 12 oyuncu aldınız, kaç transfer yapacaksınız?

Biz Süper Lig’e yeni çıkan bir takımız. Kadromuzda 11 oyuncu vardı. Üstelik bunların sadece 3’ü Süper Lig tecrübesine sahipti. Yani biz kadro olarak Süper Lig’e hazır bir takım değiliz. Onun için doğru ve yeterli sayıda transfer yapmak bizim için en önemli şeydi. Birkaç marka oyuncu ve arkalarında futbolun gereklerini yerine getiren disiplinli bir kadro oluşturmak zorundayız. Transferde adım adım sona yaklaşıyoruz.

YETENEKLİ FUTBOLCULARIN ÇOĞU SORUNLU OLUYOR

- Kariyerine ve yeteneklerine bakılınca, ‘Balotelli Süper Lig’de yürüyerek 20-30 gol atar’ deniliyor. Siz ne dersiniz?

Yooo! Eğri oturup doğru konuşalım; Balotelli’yi biz İtalya 2. liginden aldık. Oralara kadar indi yani. Onun performansını yükseltip verimini artıracağız. Daha fazla iyi şeyler yapmasını sağlamaya çalışacağız. Burada yeniden doğması lazım.

- Adana Demirspor, Belhanda ve Balotelli gibi sorunlu futbolcular aldı, onlarla başedemezler’ diyenler var?

Yetenekli futbolcuların çoğu sorunlu oluyor. Onları mutlu edip keyif almalarını sağlayacağız ve takımdaşlık duygularını geliştirerek en iyi verimi almaya çalışacağız. İşler de iyi giderse arkadaşlarının Balotelli ve Belhanda’ya olan saygı ve sevgisi daha da artacak. Biz tüm bunları dışarıda değil, futbolun içinde çözeceğiz. Belhanda’yla konuştum; kendisinin keyfi yerinde, çok mutlu, iyi şeyler yapmak, katkı vermek istiyor. O iyi oyuncu zaten. Geldiği yer de belli. İyi oyuncularda psikolojik olarak zaman zaman böyle şeyler olabilir. Ama toparlayacaktır.

BELHANDA'YI ALMAK BÜYÜK BAŞARI

- Belhanda transferini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Belhanda’yı almamız büyük başarı. Adana Demirspor olarak bizim garanti transferimiz Belhanda. Balotelli’nin ise yeniden doğmak için çaba sarfetmesi lazım, onun işi daha zor yani. Ama ben oyuncuları, insanı seven bir teknik adamım, hepsine farklı duygularla yaklaşırım. Bu iş öyle yürür zaten.