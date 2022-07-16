Son dakika: Adana Demirspor'da Murat Sancak, Mario Balotelli iddialarına noktayı koydu! Galatasaray ve Valencia'nin istediği öne sürüldü...

Haberin Devamı

Adana Demirspor formasıyla adeta küllerinden doğan ve geçen sezon çıktığı 33 resmi maçta 19 gol, 6 asistlik performansının ardından Mario Balotelli ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Adı Galatasaray’ın yanı sıra Valencia ile anılan İtalyan yıldız için son olarak Sion’un devreye girdiği öne sürüldü. Calciomercato, tecrübeli golcünün İsviçre ekibinde forma giymek için Türkiye’den ayrılmaya hazırlandığını duyurdu.

SİON BAŞKANI CONSTANTİN: GÖRÜŞÜYORUZ

Sion Başkanı Christian Constantin de İsviçre medyasından Blick’e “Haftalardır görüşüyoruz. ‘Süper Mario’nun gelişi, lig tarihinin en büyük transferlerinden biri olacak. Transfer başarısı şansımız hakkında bir tahminde bulunmam imkansız. Gizli yürütmek istedik ama bilgi İtalya’da ortaya çıktı” diyerek iddiaları doğruladı. Peki 2024 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Balotelli ile ilgili olarak iddialara Adana cephesi ne diyor?

Haberin Devamı

ERDEN TiMUR DA iDDiALARA GÜLÜYOR

Hürriyet olarak Adana Demirspor’un başkanı Murat Sancak’a iddiaları sorduk. Sancak, 31 yaşındaki futbolcu için herhangi bir teklif gelmediğini belirtirken “4 milyon Euro’yu getiren Balotelli’yi alır” diyerek tartışmalara noktayı koydu. Mavi lacivertlilerin başkanı dün sosyal medyada yer alan, G.Saray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur’un Balotelli için kendisi ile görüşeceği iddialarına da Twitter hesabından, “Bu haberi nereden aldınız, Erden beye attım bunu, gülüyor. Yani haberim yok diyor. Şimdi bu haberinize ne diyeyim” mesajıyla yanıt verdi.