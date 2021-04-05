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Son dakika: Adana Demirspor'da Mehmet Akyüz ve Lucas Rangel ile yollar ayrıldı!
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Mehmet Akyüz ve Lucas Rangel ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Adana Demirspor'dan yapılan açıklama şu şekilde
Futbolcularımızdan Mehmet Akyüz ve Lucas Rangel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Her iki futbolcumuza kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol yaşamlarında başarılar dileriz.
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