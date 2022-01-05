Son dakika: Adana Demirspor'da koronavirüse yakalanan Balotelli Fenerbahçe maçında yok

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Adana Demirspor'un yıldız golcüsü Mario Balotelli'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada hissettiği belirtilen sonrası test yaptıran Balotelli'nin test sonucunun pozitif çıktığı, İtalyan futbolcunun izolasyon ve tedavi sürecini İtalya'daki evinde geçireceği ifade edildi.

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında 10 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Adana Demirspor'da Mario Balotelli forma giyemeyecek.

Adana Demirspor fromasıyla 18 lig maçına çıkan Balotelli, 7 gol atıp 2 de asist yaptı.