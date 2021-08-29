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GeriFutbol Son dakika: Adana Demirspor'da Balotelli'ye sert uyarı! 'Böyle devam edeceksen...'
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Futbol
Haber Giriş: 29.08.2021 - 15:11 | Son Güncelleme:

Son dakika: Adana Demirspor'da Balotelli'ye sert uyarı! 'Böyle devam edeceksen...'

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Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, Samet Aybaba'nın takımdan ayrılmasının Balotelli ile ilgili olmadığını söylerken İtalyan futbolcunun da sert bir dille uyarıldığını ifade etti.

Samet Aybaba'nın takımdan ayrılması sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Adana Demirspor başkanı Murat Sancak; "Hiç kimse bu takımın üstünde değildir. Balotelli de değildir. Ülkesine giderken 'Bu şekilde tepkilere devam edeceksen hiç dönme' denildi. Samet hoca ile yolların ayrılması herhangi bir futbolcu yüzünden değildir. Kol kırılır yen içinde kalır. Bu nedenle niçin, neden vs cevap aramayın" ifadelerini kullandı.

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