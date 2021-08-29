Son dakika: Adana Demirspor'da Balotelli'ye sert uyarı! 'Böyle devam edeceksen...'

Samet Aybaba'nın takımdan ayrılması sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Adana Demirspor başkanı Murat Sancak; "Hiç kimse bu takımın üstünde değildir. Balotelli de değildir. Ülkesine giderken 'Bu şekilde tepkilere devam edeceksen hiç dönme' denildi. Samet hoca ile yolların ayrılması herhangi bir futbolcu yüzünden değildir. Kol kırılır yen içinde kalır. Bu nedenle niçin, neden vs cevap aramayın" ifadelerini kullandı.