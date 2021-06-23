Son dakika: Adana Demirspor'da Balotelli transferi gerçekleşmiyor! Murat Sancak'tan Balotelli, Gomis ve Bacca açıklaması

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Balotelli açıklaması şu şekilde:

Evet arkadaşlar Balotelli ile ilgili arzumuz, isteğimiz menajerin talepleri nedeniyle gerçekleşmedi. Başka alternatiflere bakıyoruz. Bu nedenle bu konuyu kapatalım. Gomis ve Bacca da olmayacak.

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