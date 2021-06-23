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Son dakika: Adana Demirspor'da Balotelli transferi gerçekleşmiyor! Murat Sancak'tan Balotelli, Gomis ve Bacca açıklaması
Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, bir süredir gündemde olan Mario Balotelli'nin transferinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı. Sancak ayrıca Gomis ve Bacca'nın da transfer edilmeyeceğini belirtti.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Balotelli açıklaması şu şekilde:
Evet arkadaşlar Balotelli ile ilgili arzumuz, isteğimiz menajerin talepleri nedeniyle gerçekleşmedi. Başka alternatiflere bakıyoruz. Bu nedenle bu konuyu kapatalım. Gomis ve Bacca da olmayacak.
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