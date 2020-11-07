Son Dakika | Adana Demirspor'da 29 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı! İstanbulspor Adana Demirspor maçı ertelendi!

1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 24'ü futbolcu, toplam 29 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "İstanbulspor maçı öncesinde futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testleri yapılmış, 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır." sözleri kullanıldı.

MAÇ ERTELENDİ

Adana Demirspor'un deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı karşılaşma, koronavirüs vakaları sebebiyle ertelendi.

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