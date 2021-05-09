Son Dakika: Adana Demirspor ve Giresunspor, Süper Lig'e yükseldi! Samsunspor'a galibiyet yetmedi
TFF 1. Lig'den Süper Lig'e direkt yükselen 2 takım belli oldu. Adana Demirspor ve Giresunspor, son haftada oynadıkları maçları kazanmayı başarıp Süper Lig'e yükseldiler. Adanaspor'u deplasmanda yenen Samsunspor ise, rakipleri puan kaybetmeyince play-off oynama hakkı elde etti.
TFF 1. Lig'in 34. haftasında tüm maçlar tamamlandı ve Adana Demirspor ile Giresunspor, maçlarını kazanarak Süper Lig'e direkt yükselmeyi başardılar.
Lider Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı Menemenspor'u 4-1 yendi ve rakiplerinin aldığı sonuçlara bakmaksızın TFF 1. Lig'i lider tamamlayarak adını Süper Lig'e yazdırdı.
Haftaya ikinci sırada başlayan Giresunspor ise hata yapmadı ve Tuzlaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek Süper Lig'e direkt yükselen 2. takım oldu.
Ligde 3. sırada yer alan Samsunspor ise Adanaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmesine karşın rakipleri Adana Demirspor ve Giresunspor puan kaybetmeyince ligi 3. sırada tamamladı ve play-off oynama hakkı elde etti.
TFF 1. Lig'de alınan tüm sonuçlar ve puan durumu şu şekilde;
Balıkesirspor-Altınordu: 0-5
Ankaraspor-İstanbulspor: 0-2
Bursaspor-Ankara Keçiörengücü: 0-3
Altay-Bandırma: 4-3
Menemenspor 1 - 4 Adana Demirspor
Tuzlaspor 1 - 2 Giresunspor
Adanaspor 0 - 2 Samsunspor
PUAN DURUMU
1- Adana Demirspor: 70
2- Giresunspor: 70
3- Samsunspor: 70
4- İstanbulspor: 64
5- Altay: 63
6- Altınordu: 60
PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Samsunspor - Altınordu
İstanbulspor - Altay
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