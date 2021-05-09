Son Dakika: Adana Demirspor ve Giresunspor, Süper Lig'e yükseldi! Samsunspor'a galibiyet yetmedi

TFF 1. Lig'in 34. haftasında tüm maçlar tamamlandı ve Adana Demirspor ile Giresunspor, maçlarını kazanarak Süper Lig'e direkt yükselmeyi başardılar.

Lider Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı Menemenspor'u 4-1 yendi ve rakiplerinin aldığı sonuçlara bakmaksızın TFF 1. Lig'i lider tamamlayarak adını Süper Lig'e yazdırdı.

Haftaya ikinci sırada başlayan Giresunspor ise hata yapmadı ve Tuzlaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek Süper Lig'e direkt yükselen 2. takım oldu.

Ligde 3. sırada yer alan Samsunspor ise Adanaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmesine karşın rakipleri Adana Demirspor ve Giresunspor puan kaybetmeyince ligi 3. sırada tamamladı ve play-off oynama hakkı elde etti.

TFF 1. Lig'de alınan tüm sonuçlar ve puan durumu şu şekilde;

Balıkesirspor-Altınordu: 0-5

Ankaraspor-İstanbulspor: 0-2

Bursaspor-Ankara Keçiörengücü: 0-3

Altay-Bandırma: 4-3

Menemenspor 1 - 4 Adana Demirspor

Tuzlaspor 1 - 2 Giresunspor

Adanaspor 0 - 2 Samsunspor

PUAN DURUMU

1- Adana Demirspor: 70

2- Giresunspor: 70

3- Samsunspor: 70

4- İstanbulspor: 64

5- Altay: 63

6- Altınordu: 60

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Samsunspor - Altınordu

İstanbulspor - Altay

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