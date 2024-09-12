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Son Dakika: Adana Demirspor transfer tahtasını açamadı! Murat Sancak'tan açıklama: 'Ticari sorunlar da eklenince...'

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#Adana Demirspor#Murat Sancak#Adana Demirspor Transfer Tahtası
Son Dakika: Adana Demirspor transfer tahtasını açamadı Murat Sancaktan açıklama: Ticari sorunlar da eklenince...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 17:39

Adana Demirspor, transfer tahtasını açamadı. Mavi Şimşekler, borç ödemelerini yapıp ara transfer döneminde yasağı kaldırmak için çaba harcayacak.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a kötü haber... Akdeniz ekibi transfer tahtasını açamıyor.

Kulüp başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak tahtayı açmak için çok uğraştıklarını fakat geçen sezonun kendilerini yıprattığını, ticari sorunların da eklenmesiyle sezona bu şekilde başlayacaklarını ifade etti.

Sancak, devre arası transfer dönemine dek mevcut kadroyla yola devam edeceklerini, bu süre zarfında tekrar tahtayı açmak için uğraşacaklarını belirtti.

Murat Sancak'ın sosyal medya açıklaması şöyle;

 

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#Adana Demirspor#Murat Sancak#Adana Demirspor Transfer Tahtası

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