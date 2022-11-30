Son dakika: Adana Demirspor, Galatasaraylı Yunus Akgün için ısrarcı

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Galatasaray’da formayı yeniden kazanmak adına 9 günlük tatilde İstanbul’da kalıp çalışan Yunus Akgün’e eski kulübü Adana Demirspor talip oldu. Sarı kırmızılılarda ise bu konuda henüz karar verilmiş değil. Nedeni ise teknik direktör Okan Buruk’un genç oyuncuyu yeniden kazanmak ve ona forma vermeyi planlaması. Buruk’un Yunus Akgün ile de bire bir son derece pozitif, verimli bir görüşmeye imza attığı ifade edildi.

KAMPTA NETLEŞECEK

Yunus’un çalışma azminden de şu an mutlu olan tecrübeli teknik adamın İstanbul ve Antalya’da yapılacak kamp çalışmaları sonrasında birçok kulübün talip olduğu genç oyuncu konusunda görüşünü iletmesi bekleniyor. Galatasaray da Adana Demirspor’dan stoper Samet Akaydın’ı kadrosuna katmak isterken Yunus’un durumu ve Okan Buruk’un kararına göre bu konuda gelişme yaşanabilir.

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11 MAÇTA 1 ASiST

Bu sezon Galatasaray’da 11 resmi maça çıkan Yunus Akgün’ün 1 asisti bulunuyor. Genç futbolcu 2 sezon kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor’da ise 70 maça çıkarken 16 gol attı, 20 asisti yaptı, 36 gole direkt katkı verdi.