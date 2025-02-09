Son Dakika: Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi!

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Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor, RAMS Park’ta karşı karşıya gelirken, ilginç bir olay yaşandı. Müsabaka 1-0 sarı-kırmızılıların üstünlüğü ile giderken, 30. dakikada Yusuf Barasi'nin sakatlığının olduğu sırada gerçekleştirilen konuşmanın ardından konuk ekip sahadan çekildi.

SOYUNMA ODASINA GİTTİLER

Takım kaptanları Semih Güler ve Tayfun Aydoğan, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile görüştü. Bu görüşme sonrası Semih Güler takım arkadaşlarına, 'Sahadan çekiliyoruz.' diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler.

Adana Demirspor'un içeri girmesinin ardından hakemler de soyunma odasına gitti.

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Galatasaray'da Victor Osimhen, taraftarlara üçlü çektirdi. Daha sonra sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünlere gitti.

Bir süre sahada bekleyen sarı - kırmızılı futbolcular da teknik direktör Okan Buruk'un talimatının ardından soyunma odasına gittiler.

Bu gelişmelerin ardından karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır, maçı tatil etti.