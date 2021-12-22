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Son Dakika: Adana Demirspor - Galatasaray maçında Fatih Terim'den Selçuk İnan'a telefon! Devre arasında taktik...

#Galatasaray#Fatih Terim#Selçuk İnan
Son Dakika: Adana Demirspor - Galatasaray maçında Fatih Terimden Selçuk İnana telefon Devre arasında taktik...

Yeni Adana Stadı'nda Adana Demirspor'a karşı ilk devreyi 0-0'lık eşitlikle tamamlayan Galatasaray'da devreye Fatih Terim girdi. Cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip eden Terim, yardımcı antrenörü Selçuk İnan'a telefonla ulaşıp ikinci yarı taktiğini verdi. İkinci 45 dakikada üstünlüğü rakibine kaptıran Sarı Kırmızılılar, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

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Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Galatasaray 'da teknik direktör Fatih Terim, cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip etti.

Fanatik'in haberine göre; tecrübeli teknik adam, Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmada takımın ilk 45 dakikayı 0-0'lık eşitlikle tamamlaması sonrası devreye girdi.

Telefonla yardımcı antrenörü Selçuk İnan'a ulaşan Terim, ikinci yarının taktiğini verdi. Selçuk İnan'ın bol bol not aldığı gözlense de Sarı Kırmızılılar, Adana'dan mağlubiyetle döndü.

Son Dakika: Adana Demirspor - Galatasaray maçında Fatih Terimden Selçuk İnana telefon Devre arasında taktik...

Yunus Akgün'ün 53 ve 58'de attığı gollere engel olamayan Aslan, 24 puanla 11. sırada kalırken lider Trabzonspor 'un 24 puan gerisinde haftayı kapattı.

Ligde 7 maçtır 3 puana hasret kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Antalyaspor maçıyla cezasını tamamlayacak ve ikinci yarının ilk maçı olan Giresunspor'a karşı takımın başında yer alabilecek.

Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Fatih Terim, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 5 maç men ve 29 bin 500 TL para cezası almıştı. Terim'in cezası çift sarı karttan aldığı ceza ile birlikte 6 maça yükselmişti.

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#Galatasaray#Fatih Terim#Selçuk İnan

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