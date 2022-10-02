Son Dakika: Adana Demirspor - Galatasaray maçında 44 yıl sonra bir ilk! "Eli kolu bağlı, yetersiz..."

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Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Adana'da oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye golsüz girildi. Adana Demirspor, 64. dakikada Stambouli'nin gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı. Kalan dakikalarda gol olmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Süper Lig'deki 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray'ın ve hafta lider başlayan Adana Demirspor'un puanları 17 oldu.

44 YIL SONRA BİR İLK

Opta verilerine göre; Galatasaray, 1978/79'dan (4 maç) bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonundaki ilk beş deplasmanının dördünde kalesini gole kapadı. Sarı kırmızılılar ayrıca, Opta'nın detaylı analize başladığı 2014/15'ten bu yana gol atamadan en fazla şut çektiği maçı oynadı.

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1998'DEN BERİ İLK BERABERLİK

Kasım 1988'den bu yana ilk kez Adana Demirspor ile Galatasaray arasında oynanan bir Süper Lig maçı berabere bitti.

PERFORMANSLARI TEPKİ ÇEKTİ

Süper Lig'in 8. haftasında lider Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Golsüz eşitlikle sona eren mücadelede Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün performansları tepki topladı.

Oyun içerisinde 5 kez değişiklik yapan Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ü 90 dakika boyunca sahada tuttu. İki milli oyuncu, Adana Demirspor karşısında attığı toplam 9 şutun hiçbiri kaleyi bulmadı.

KEREM VE YUNUS BU SEZON NE YAPTI?

Geçen sezon Galatasaray'ın en formda oyuncularından biri olan Kerem Aktürkoğlu, yeni sezonda 7 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti. Yunus Akgün de takım arkadaşı gibi 7 maçta oynarken 1 asist yapabildi.

GÜNTEKİN ONAY: OKAN BURUK'UN ELİ KOLU BAĞLI

3 Türk kuralı G.Saray’ı zorluyor.

En sonda yazmayı düşündüğümü en başa alarak başlayayım. Galatasaray’ı ve Okan Buruk’u 3 Türk oynatma kuralı fazlasıyla zorluyor. Takım son 20 metreye kadar hiç de kötü değil. Ancak öndeki 3’lü Kerem-Gomis ve Yunus’un performansları yetersiz. Öyle ki Gomis ilk yarıda rakip ceza sahasında hiç topla buluşamamış. 4 kez pas almış bunların 3 tanesi kendi yarı sahasında. Bu rakamlar ciddi bir soruna işaret ediyor.

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ÖNDE BiR MATA ŞART

2’nci yarıda Adana Demirspor duraklamalarla birlikte son 35 dakikayı bir kişi eksik oynadı. Galatasaray, Juan Mata’nın girmesiyle pas kalitesini arttırıp baskı kursa da golcü konusunda final bölgesindeki problemi yaşamaya devam etti. Midstjö-Torreira ikilisi gerçekten iyi ancak önlerinde bir Mata şart. Bu durumda kontenjandan dolayı Icardi veya Mertens’e yer kalmıyor.

BERABERLiK KÖTÜ DEĞiL

Galatasaray açısından Adana Demirspor uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen alınan beraberlik kötü değil. Adana Demirspor çok güçlü ve tehlikeli bir ekip. Ayrıca Galatasaray, Antalyaspor ve Trabzon deplasmanlarını da geride bıraktı ve Konyaspor gibi güçlü bir başka takımı yendi. Okan Hoca şu ana kadar iyi iş çıkarıyor. İhtiyacı olan Kerem ve Yunus’un form tutmaları.

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DEMiRSPOR RENK VERiYOR

Adana Demirspor’un ise net bir planı vardı. Fırsatlar da yakaladı. Montella’nın oyuncuları, 10 kişi kaldıktan sonra iyi mücadele ve direnç gösterdiler. Seyircisi olmayan takımların maalesef giderek arttığı ligimizde Demirspor, taraftarıyla bu lige renk ve değer katıyor.

BANU YELKOVAN: MÜCADELE VAR, KAZANAN YOK

Ağzına kadar dolu coşkulu tribünler önünde, mevsim normallerinin üzerinde Adana normallerinin altında bir sıcaklıkta, lig lideriyle lig ikincisi arasında liderlik için oynanan maçtan yüksek tempo, heyecan ve kaliteli futbol bekleyenler, maçın ne ilk yarısında ne ikinci yarısında aradıkları derli toplu ve akıllı futbola ulaşamasalar da tempo ve heyecan konusunda aradıklarını buldular.

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Maçın genelinde her iki takım da üçüncü bölgeye çok hızlı geldi ve tam orada ya topu kaptırdılar ya da kaleciye teslim ettiler. İlk 45’te Onyekuru yakaladığı pozisyonlara biraz daha kararlı vursa ya da Muslera biraz daha az gününde olsa belki ev sahibi ekip öne geçebilirdi ve bu durum da bu sezon ilk golü attığı hiçbir maçı kaybetmeyen Adana Demirspor için kuşkusuz sevindirici bir durum olurdu. Olmadı.

ERTAÇ GEÇiT VERMEDi

G.Saray’da Gomis’in ilk yarıda sadece dört kez topa değmiş olması, Kerem ve Yunus’un yakaladıkları pozisyonları iyi kullanamaması işleri misafir takım için kolaylaştırmayan unsurlardı. Mertens’le yakalanan birkaç pozisyon da Galatasaray maçlarındaki iyi performansına bir yenisini ekleyen Ertaç’ın ellerinde eriyince oradan da gol sesi çıkmadı.

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İkinci yarıda ivmenin Galatasaray lehine bozulmasını sağlayan Stambouli’nin 64.dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı oldu. Uzun süre üstünlüğü ele alan Galatasaray, tek kale oynadığı sürede de bir türlü skoru yakalayamadı. Torreira çıktıktan sonra orta sahası düşünce, ev sahibi yine gelmeye başladı ama skor değişmedi. Milan’ın eski koçu Montella ile Inter’in eski oyuncusu Okan Buruk arasında oynanan maçta Serie A deneyimli iki isimden hangisi kazansa lider olacaktı, maçın sonunda koltuğa oturan ligin bir diğer İtalyan’ı Emre Belözoğlu oldu.