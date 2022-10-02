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Son Dakika: Adana Demirspor - Galatasaray maçı sonrası Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu eleştirisi!

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#Nihat Kahveci#Kerem Aktürkoğlu#Galatasaray
Son Dakika: Adana Demirspor - Galatasaray maçı sonrası Nihat Kahveciden Kerem Aktürkoğlu eleştirisi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2022 08:11

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, maçtan golsüz beraberlikle ayrıldı. TRT Spor'da konuşan Nihat Kahveci maçı değerlendirdi, Kerem Aktürkoğlu'nun performansını yorumladı.

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Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, maçtan golsüz beraberlikle ayrıldı. TRT Spor'da mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, Kerem Aktürkoğlu'nu eleştirdi.

Galatasaray'ın gol sıkıntısı yaşadığını ifade eden Nihat Kahveci, "Kerem Aktüroğlu bizimle konumunu paylaşsın. Faroe Adaları maçında da yoktu, Adana'da da yok. Neredesin Kerem?" dedi.

PERFORMANSLARI TEPKİ ÇEKTİ

Süper Lig'in 8. haftasında lider Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Golsüz eşitlikle sona eren mücadelede Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün performansları tepki topladı.

Oyun içerisinde 5 kez değişiklik yapan Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ü 90 dakika boyunca sahada tuttu. İki milli oyuncu, Adana Demirspor karşısında attığı toplam 9 şutun hiçbiri kaleyi bulmadı.

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KEREM VE YUNUS BU SEZON NE YAPTI?

Geçen sezon Galatasaray'ın en formda oyuncularından biri olan Kerem Aktürkoğlu, yeni sezonda 7 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti. Yunus Akgün de takım arkadaşı gibi 7 maçta oynarken 1 asist yapabildi.

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#Nihat Kahveci#Kerem Aktürkoğlu#Galatasaray

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