Son Dakika: Adana Demirspor - Fenerbahçe maçına damga vurdu! Manchester United-Leeds United ve Emre Belözoğlu...

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

26 yıl sonra ilk kez Süper Lig maçına çıkan rakibiyle deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 1-0 galip ayrıldı ve lige 3 puanla başladı.

Fenerbahçe'ye Yeni Adana Stadı'nda galibiyeti getiren golü, 46. dakikada Mesut Özil kaydetti. Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetmiş oldu.

Sarı-lacivertli takımın başındaki ikinci dönemine başlayan teknik direktör Vitor Pereira, ilk maçından mutlu ayrılmayı başardı.

Balotelli, Belhanda, Svensson ve Lucas Castro gibi dikkat çeken transferlere imza atan Adana Demirspor ise 26 yıl sonra çıktığı ilk Süper Lig maçından puanla ayrılamadı.

SPOR YAZARLARI NELER DEDİ?

UĞUR MELEKE: KEŞKE PEREIRA'YA DA SUNUM YAPILSAYMIŞ

Fenerbahçe’nin Ali Koç’lu ilk 3 yılındaki en önemli dezavantajı, her sezon her şeyin sıfırlanması, hemen her şeye yeniden başlanmasıydı. 2018-19’a Cocu’yla girildi, 16 transfer yapıldı. 2019-20’ye Yanal’la girildi, 15 transfer yapıldı. 2020-21’de görev Bulut’a verildi, 20 de yeni oyuncu geldi. 2021-22’ye girerken Fenerbahçe’nin en önemli artısı bu defa elde hazır bir takım olması. Bu kez 20 oyuncu getirmeye gerek yok; zira Belözoğlu giderken geride şampiyonluğu 2 puanla kaybetmiş, ideal 11’ini ve oyununu bulmuş bir organizasyon bıraktı.

KADRO ESKİ, TAKIM YEPYENİ!

Ancak enteresandır, dün ilk 11’de hiç yeni transfer bulunmamasına, hatta kulübede dahi tek bir yeni (Serdar Dursun) olmasına rağmen, yani kadro neredeyse tamamen eskilerden oluşmasına rağmen takım yepyeni! Belözoğlu geçtiğimiz sezonu 4-6-0’ı andıran bir orta saha oyunuyla; kalede Altay, savunmada Gökhan-Serdar-Szalai-Caner, orta sahada Mesut-Ozan-Sosa-İrfan-Pelkas, en uçta da Valencia ile bitirmişti. Dün geçen sezonu bitiren ideal 11’in sadece 4’ü Adana’da maça başladı. Yeni diziliş de 3-4-2-1’di.

BU KADARINA GEREK YOKTU

Oyun olarak da, oyuncu bazında da bambaşka bir Fenerbahçe vardı sahada. Duyduğuma göre Pereira, Fenerbahçe yönetimiyle görüşmesinde yaptığı sunumla etkilemiş Koç ve ekibini. Keşke Fenerbahçe tarafı da 2021 ilkbaharıyla ilgili bir sunum yapsaymış Pereira’ya! Çünkü geçen sezonu bitiren Fenerbahçe çok başarısız değildi ve futbolu bu denli yeniden keşfetmeye gerek yoktu bence.

ADANA’NIN TEK EKSİĞİ GOLDÜ

Adana Demirspor’u Beşiktaş’la oynadıkları hazırlık maçı sonrası da tebrik etmiştim. Aybaba’nın takımı fiziksel olarak çok iyi seviyede. Aynen Beşiktaş’a karşı yaptıkları gibi son yarım saatte Ezeh-Assombalonga’yı sokup oyunu yine rakip yarı alana yığdılar. Tek eksikleri goldü. Fenerbahçe’yse yeniden yapılanma sancıları içinde. Çok geniş alanda oynuyorlar. Alan parselasyonuyla ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Son yarım saatte savunmada kalabalık oldukları halde ciddi boşluklar verdiler. Maçı bir anlık oyuncu kalitesi farkıyla kazandılar ama oyun olarak sancısı çok Fenerbahçe’nin.

ERTUĞRUL ÖZKÖK: BU SİLİKON TAKIM İÇİN 2-0 OLAMAZDI, BU DURUMDA 1-0 EN HARİKA SONUÇTUR

Dün akşam ilk defa sahaya çıkan Fenerbahçe bu yıl üç büyükler içinde en iyi transferi yapan takım değildi... Ama en iyi teknik direktör transferini yapan takımdı.

Takım üç gün önce sanal kramponları giymiş ve Türkiye’nin rekor ilgi gören ‘Kulüp Token’ı’ ile sahaya çıkmıştı. 24 saat içinde yarım milyar liraya yakın bir satış başarısı elde etmişti bu girişim.

Bir Fenerbahçeli olarak epeydir özlediğim başarı duygusunu bana ilk defa ‘Çubuklu Token’ı uçurarak Fenerbahçe taraftarı verdi.

Dün akşam ilk maçına çıkan Fenerbahçe için artık ‘başarılı bir startup’ diyebilirsiniz.

Fenerbahçe için ‘Türkiye’nin ilk Silikon Vadisi Kulübü’ de diyebilirsiniz.

Fenerbahçe A.Ş için artık Türkiye’nin ilk ‘Teknoloji Şirketi’ de diyebilirsiniz.

SEYİRCİLİ MAÇ DUYGUSU NEYMİŞ FAZLASIYLA HATIRLADIK VE YAŞADIK

Gelelim pandemi sonrası ilk gerçek seyircili maça...

Kadıköy’ün dijital kramponları dün gece Adana’da formasını ‘Çubuklu Token’ kadar güzel ıslattı mı?

Cevabımı iki takım için vereceğim...

Sezonu bir akşam önce ekranda açtım. Önce Premier League’de Manchester United-Leeds United maçını seyrettim. Sonra La Liga’da Real Madrid-Alaves maçını seyrettim.

Puanım şu:

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı başlangıç performansı ve heyecanı bakımından Avrupa’nın o iki süper ligi maçından hiçte aşağı değildi. Hatta heyecan bakımından daha iyiydi.

Post Pandemi seyircili açılış bakımından üç maçı karşılaştırırsanız...

Bence bütün Avrupa’da gerçek açılış performansı için ‘Banko Adana Demirspor seyircisi’ derim.

Hepimize ekran başında seyircili maç duygusu neymiş, fazlasıyla hatırlattı ve yaşattı.

Teşekkürler Adana...

Adana Demirspor açısından... Kesin lige çok iyi hazırlanmış bir takım.

Belhanda-Balotelli ikilisi bu yıl Süper lige kesin renk getirir...

Fenerbahçe’ye gelince. Bir Fenerbahçe klasiğiydi. Yıllardır Fenerbahçe’nin lige kötü değil, çok kötü başlamasına alışmıştık. O vasatlık duygusunu yıktı.

Mesut Özil’i geçen sezon sahada değil, cuma günleri İnstagram’da yaptığı cami paylaşımları ile seyretmiştik.

Bu defa ilk golü ile seyrettik. Daha da iyisi koşan, istekli, mimiksiz ifadesiz yüzü gitmiş, yerine heyecan çizgileri gelmiş bir mesut Özil gördük. Bence çok iyi bir işaret...

Gelelim ilk gece itibariyle dört büyükler hesabına...

Bu defans cuma akşamı seyrettiğimiz Beşiktaş karşısında çok ama çok zorlanır. İlk 96 dakikada defansta tek umut Altay’dı.

Peki maç sonucu? Bence Fenerbahçe açısından olabileceğin en iyisiydi.

Çünkü bu performansı ile henüz 2-0 olacak umudu yoktu. 2-0 olamayacağına göre 1-0 harikadır.