Son Dakika: Adana Demirspor - Beşiktaş maçında gündem yine Balotelli! Gol iptal olunca çılgına döndü ve...

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Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor Beşiktaş'ı konuk ederken, ev sahibi ekibin İtalyan golcüsü Mario Balotelli VAR'da iptal edilen golü sonrası adeta çılgına döndü.

Beşiktaş teknik direktörü Önder Karaveli, Adana Demirspor deplasmanında takımın ilk 11'ini Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Necip Uysal, Ghezzal, Teixeira, Larin, Batshuayi ile oluşturdu.

Beşiktaş'ta 0-0 berabere kalınan Antalyaspor maçında ilk 11'de oynayan Pjanic kart cezası, Rosier de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Karaveli, aynı kadrodaki Montero, Can Bozdoğan, Emirhan İlkhan'ı bu maçta yedek soyundurdu.

Bu oyuncuların yerine Kerem Kalafat, Welinton, Atiba, Ghezzal ve Larin ilk 11'de sahaya çıktı.

BALOTELLI'NİN GOLÜ VAR'A TAKILDI

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Karşılaşmanın 31. dakikasında Beşiktaş Alex Teixeira ile 1-0 öne geçerken, 42. dakikada Adana Demirspor adına Mario Balotelli sahneye çıktı ve topu ağlarla buluşturdu.

Ceza sahası yayına yakın bölgede topla buluşan Balotelli, Vida'nın yakın savunmasına rağmen Ersin'in sağına doğru düzgün bir vuruş yaptı ve skora dengeyi getirdi ancak hakem Ali Şansalan, gelen uyarı sonrası VAR'a giderek pozisyonu inceledi.

Hakem Şansalan, golden önceki pozisyonda Vargas'ın Ghezzal'a faul yaptığına kanaat getirdi ve golü iptal etti.

Golün ardından yoga sevinci yaparak dikkat çeken Balotelli, kararın ardından önce hayal kırıklığı yaşadı, sonrasında ise adeta çılgına döndü.

ÇILGINA DÖNDÜ, KART GÖRDÜ!

Ali Şansalan'ın verdiği karara Adana Demirspor cephesi uzun süre itiraz etti ancak hakemin kararı değişmedi. Golün iptaline çok sinirlenen Balotelli itirazları sonrası sarı kart görürken, yedek kulübesinden Younes Belhanda da sarı kartla cezalandırıldı.

İLK YARIDAKİ MAÇTA DA SAHNEDE BALOTELLI VARDI

Sezonun ilk yarısında oynanan maça da Mario Balotelli'nin Sergen Yalçın'a yaptığı hareket damga vurmuştu.

3-3 biten maçta Adana Demirspor'un ikinci golünü atan Balotelli, golün ardından rakip yedek kulübesine doğru yönelip işaret parmaklarıyla kafasını göstermişti.

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İtalyan yıldızın bu hareketi, Sergen Yalçın'ın yorumculuk yaptığı dönem bir programda kendisi için 'Beyni yok' şeklinde yorum yapmasına karşılık olduğu ortaya çıkmıştı.

KEREM KALAFAT'TAN İLK ASİST

Beşiktaş'ın sezon başında TFF 2. Lig ekiplerinden Uşak Spor'a kiraladığı ancak devre arasında transfer yapılamaması gerekçesiyle geri çağırdığı Kerem Kalafat, ilk Süper Lig maçında dikkatleri üzerine çekti.

Adana Demirspor'a karşı ilk 11'de sahneye çıkan Kalafat, Teixeira'nın golünde yaptığı asistle ilk Süper Lig maçında gole katkı sağlamış oldu.