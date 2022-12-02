Son Dakika: Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Yunus Akgün açıklaması

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray'da geleceği tartışılan ve Adana'ya geri döneceği iddia edilen Yunus Akgün olası transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Genç futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan Sancak, haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Murat Sancak ayrıca o bölgeye herhangi bir transfer yapmayı düşünmediklerini ifade etti.

MURAT SANCAK'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Bazı haber sitelerinde Yunus Akgün'ü Adana Demirspor istedi diye haberler çıkıyor. İtibar etmeyin. Yunus Akgün, Galatasaray'ın sözleşmeli oyuncusu. Kendisinin orada başarılı olmasını dilerim. transfer döneminde değiliz. Şu anda o bölgeye transfer düşüncemiz yok, zamanı da değil. Ricam, kendi oyuncularımıza sahip çıkmanız."