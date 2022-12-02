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Son Dakika: Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Yunus Akgün açıklaması

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#Transfer#Yunus Akgün#Galatasaray
Son Dakika: Adana Demirspor Başkanı Murat Sancaktan Yunus Akgün açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 11:57

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray forması giyen Yunus Akgün'ün geri döneceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray'da geleceği tartışılan ve Adana'ya geri döneceği iddia edilen Yunus Akgün olası transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Genç futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan Sancak, haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Murat Sancak ayrıca o bölgeye herhangi bir transfer yapmayı düşünmediklerini ifade etti.

MURAT SANCAK'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Bazı haber sitelerinde Yunus AkgünAdana Demirspor istedi diye haberler çıkıyor. İtibar etmeyin. Yunus Akgün, Galatasaray'ın sözleşmeli oyuncusu. Kendisinin orada başarılı olmasını dilerim. transfer döneminde değiliz. Şu anda o bölgeye transfer düşüncemiz yok, zamanı da değil. Ricam, kendi oyuncularımıza sahip çıkmanız."

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#Transfer#Yunus Akgün#Galatasaray

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