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Spor Arena
Haber Giriş: 06.08.2021 - 11:49 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Adana Demirspor 1-1 Beşiktaş / Maç sonucu ve özeti

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Son Dakika: Adana Demirspor 1-1 Beşiktaş / Maç sonucu ve özeti

Geçen sezonu 2 kupayla kapatan Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

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  • Adana Demirspor - Beşiktaş maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Adana Demirspor - Beşiktaş maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Adana Demirspor - Beşiktaş maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Adana Demirspor - Beşiktaş maçından öne çıkan fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle adından söz ettiren Akdeniz temsilcisi Adana Demirspor, Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ı Yeni Adana Stadyumu'nda konuk etti.

Aşırı sıcaklık ve nem yoğunluğu altında oynanan maç kıran kırana geçerken ekipler sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Maçta konuk ekip Beşiktaş'ın golü 60. dakikada penaltıdan N'Koudou ile gelirken Demirspor'un eşitlik sayısı 64. dakikada Assombalonga'dan geldi.

Gol anları:

59' Ceza sahasına gönderilen topa hareketlenen Josef, yerde kalırken maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

64' Akintola'nın kaleciden dönen sert şutunu tamamlayan Assombalonga skoru 1-1 yaptı.

İLK 11'LER

Adana Demirspor'un 11'i: Ferhat, Svensson, Rasssoul, Tayyip Talha, Kaan, Gökhan İnler, Sinan Kurt, Belhanda, Pa Dibba, Akintola, Balotelli.

Beşiktaş'ın 11'i: Ersin, Rosier, Vida, Necip, N'Sakala, Josef, Mehmet Topal, Gökhan Töre, Atiba, N'Koudou, Güven Yalçın.

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