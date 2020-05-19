Son Dakika | Ada'da gözler Edin Visca'nın üzerinde!

Her sezon gösterdiği istikrarlı performansla başta 4 büyüklerin radarına giren ve son dönemde ismi Avrupa ekipleri ile anılan Edin Visca için bu kez İngiliz takımlarının istekli olduğu iddia edildi.

Bu nedenle liglerin tamamlanmasının ardından 30 yaşındaki futbolcu için Başakşehir cephesinde sıcak gelişmeler yaşanabilir.

Yetenekli oyuncu ile ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe de bulunuyor. (Fanatik)

Haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da! Hemen katıl...