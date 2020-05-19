MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Ada'da gözler Edin Visca'nın üzerinde!
GeriFutbol Son Dakika | Ada'da gözler Edin Visca'nın üzerinde!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 19.05.2020 - 09:36,Son Güncelleme:

Son Dakika | Ada'da gözler Edin Visca'nın üzerinde!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Başakşehir forması giyen Edin Visca, bu transfer sezonunda da takımların gözdesi olacağa benziyor.

Her sezon gösterdiği istikrarlı performansla başta 4 büyüklerin radarına giren ve son dönemde ismi Avrupa ekipleri ile anılan Edin Visca için bu kez İngiliz takımlarının istekli olduğu iddia edildi.

Bu nedenle liglerin tamamlanmasının ardından 30 yaşındaki futbolcu için Başakşehir cephesinde sıcak gelişmeler yaşanabilir.

Yetenekli oyuncu ile ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe de bulunuyor. (Fanatik)

Son Dakika | Adada gözler Edin Viscanın üzerinde

Haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da! Hemen katıl...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle