Son dakika: Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de rota Sergen Yalçın! Fatih Terim ve Şenol Güneş derken...

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Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City'de Şota Arveladze ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktör seçimine çevrildi.

Acun Ilıcalı, Gürcü teknik direktörle ayrılık sonrası hem Hull City resmi internet sitesine hem de İngiliz basınına ayrılık ve yeni teknik adam ile ilgili ipuçları verdi.

Milli arada Şota ile takımın durumu ve geleceği ile ilgili görüşmeler yaptığını söyleyen Ilıcalı; "Bu görüşmeler devam ettikçe görüşlerimizin uyuşmadığı ortaya çıktı ve yollarımızı ayırma kararı aldık. Şota'ya ve Peter'a teşekkür ediyorum ve gelecek için başarılar diliyorum." dedi.

Takımın geçici olarak Andy Dawson'a emanet edildiğini belirten Acun Ilıcalı yeni teknik direktör ile ilgili de şunları söyledi:

Championship'te şimdiden 6-7 kulüp teknik direktör değiştirdi. Gerçekten çok zor bir iş. Belki yeniden 24 saat çalışmamız gerekiyor doğru seçimi yapmak için. Bu güzel kulübe çok fazla yatırım yaptık. Buraya gelen taraftarı eğlendirmek istiyorum. Hücum futbolu oynamamızı istiyorum. 0-0'lık bir maçtansa, 3-2 kaybetmeyi tercih ederim.

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KÖTÜ GİDİŞ DURMADI, HASRET 5 MAÇA ÇIKTI

Şota Arveladze ile yolların ayrıldığı günün akşamında ligde Luton Town'ı konuk eden Hull City mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı. Ozan Tufan ve Pelkas'ın ilk 11'de çıktığı, Doğukan Sinik ve Seri'nin ikinci yarıda oyuna girdiği Hull City son 5 maçını kaybetti. Son 7 maçta ise 6 mağlubiyet aldı.

HULL LIVE ANKETİNDE FATİH TERİM VE ŞENOL GÜNEŞ YER ALDI

Hull City'ye yakınlığıyla bilinen şehrin yerel gazetesi Hull Daily Mail, Şota kararına geniş yer ayırırken yeni teknik adam konusunda dikkat çeken isimlere yer verdi. Gürcü çalıştırıcının ayrılığının ardından muhtemel adaylarını belirleyen Hull Daily Mail, 6 teknik direktör için bir anket başlattı. Listede Sean Dyche başta olmak üzere Rob Edwards, Javi Garcia ve Sabri Lamouchi yer alırken Türkiye'den 2 isme yer verildi.

Hull Daily Mail, 6 kişilik muhtemel teknik direktör anketinde Fatih Terim ve Şenol Güneş'in isimlerine de yer verdi.

YORKSHIRE POST'TAN SERGEN YALÇIN İDDİASI

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Hull City teknik direktörlüğü için bugün de başka bir iddia geldi. Yorkshire Post, Hull City'nin teknik direktörlüğü için iki aday olduğunu, ilkinin Sergen Yalçın, diğerinin ise Carlos Corberan olduğunu yazdı.

Acun Ilıcalı'nın Sergen Yalçın'ı ikna etmesinin önündeki en büyük engelin, başarılı teknik adamın Milli Takım'ı çalıştırma hayali olduğu ifade edildi. Sergen Yalçın'ın ismi, Stefan Kuntz ile yolların ayrılması halinde Milli Takım'ın başına geçecek teknik direktörler arasında gösteriliyor.

Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, geçen sezona yapılan kötü başlangıç ve Şampiyonlar Ligi'ndeki sonuçlar sonrası görevinden ayrılmıştı.

Ilıcalı ile uzun yıllara dayanan dostluğu bulunan Sergen Yalçın, Yetenek Sizsiniz'de jürilik yapmış, Survivor'a da giderek futbol oynamıştı.

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CARLOS CORBERAN OLYMPIAKOS'TAN YENİ AYRILDI

Hull City'nin listesinde iki numarada yer aldığı belirtilen Carlos Corberan ise 2020-2022 arasında Huddersfield'ı çalıştırmış, geçen sezon takımına play-off finali oynatmıştı.

Bu sezon başında Yunan ekibi Olympiakos'un başına geçen 39 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, 18 Eylül'de takımdan ayrıldı.