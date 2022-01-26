Son Dakika: Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de gündem Dimitris Pelkas! Kiralık teklif iddiası...

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Fenerbahçe'de son dönemde gözden düşen Dimitris Pelkas'ın ismi Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde satın aldığı Championship ekibi Hull City ile anılıyor.

Sarı lacivertli takımdan gönderilmesi beklenen oyuncular arasında yer alan Yunan futbolcuya, Ukrayna temsilcisi Zorya Luhansk'ın ardından Hull City'nin de talip olduğu öne sürüldü.

Acun Ilıcalı ile yakınlığı bilinen Dimitris Pelkas'ın Hull City'den kiralık teklif aldığı iddiası sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasında girdi.

Allahyar Sayyadmanesh için Fenerbahçe ile anlaşmayan varan Hull City, Miha Zajc için de sarı lacivertli takıma teklif götürmüştü.

Fenerbahçe ile toplamda 54 maça çıkan Pelkas, 9 gol atıp 8 de asist yaptı.