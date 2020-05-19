Son dakika! Acun Ilıcalı'nın satın almak istediği Fortuna Sittard kulübünün Türk başkanı Işıtan Gün'den resmi açıklama!

İşte Hollanda Eredivisie'de mücadele eden Fortuna Sittard'ın Başkanı Işıtan Gün'ün açıklaması:

Değerli Kamuoyuna;

Son bir haftadır Sn. Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard kulübünü devir almasına yönelik çıkan haberler ve camiamızın soruları nedeniyle bir açıklama yapma gereği hissettim.

Hepimizin çok yakından bildiği gibi Sn. Acun Ilıcalı, Türkiye'nin önemli iş insanlarından biri ve büyük bir futbol tutkunudur. Medya ve televizyon dünyasında uluslararası başarılara imza atmış bir girişimci olmasının ötesinde, Sn. ılıcalı Türkiye'de hemen her kesimin sevgisini ve saygısını kazanmış örnek bir yatırımcıdır.

Uzun yıllara dayanan tanışıklığımız çerçevesinde, geçtiğimiz aylarda Sn. Ilıcalı yatırımcı olarak Fortuna Sittard'a ilgisini ifade etmiş ve bu niyet tarafımızda iki nedenle son derece memnuniyetle karşılanmıştır.

Birincisi Sn. Ilıcalı'nın bu arzusu 2016 yılından bu yana kulübümüz için yoğun emek sarf eden birçok insanın meydana getirdiği başarısının bir teyidi olarak bizler için kıvanç meselesi olmuştur. İkincisi ve daha önemlisi Sn. Ilıcalı'nın Fortuna Sittard ailesine katılımı kulübümüzün uzun vadeli stratejik konumunu kalıcı olarak güçlendirme adına mutluluk verici bir gelişme olarak değerlendirilmiştir.

Taraftar arasında henüz nihai bir anlaşmaya varılmamış olsa da yürürlükte olan seyahat kısıtlamaları ortadan kalkar kalkmaz önümüzdeki dönemin yol haritasını belirleme amacıyla bir araya gelmeyi beklemekteyiz.

İletişimde şeffaflığa verdiğimiz önemden ötürü camiamızı ve kamuoyunu birinci elden bilgilendirmeyi uygun gördüm. Gelişmelerle ilgili olarak tarafımdan veya Fortuna Sittard tarafından yapılan resmi açıklamalar dışındaki haberlere ve yorumlara itibar edilmemesini rica ederim.

ışıtan Gün / Fortuna Sittard Yönetim Kurulu Başkanı

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