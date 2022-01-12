Son dakika: Acun Ilıcalı'nın Hull City'ye istediği Allahyar için Fenerbahçe'ye bir teklif daha!

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Fenerbahçe yönetiminin 2019-2020 sezonunda Esteghlal'den kadrosuna kattığı Allahyar Sayyadmanesh'i ilk önce İstanbulspor ardından da Zorya Luhansk'a kiraladı. Kiralık sözleşmesi sona eren golcü futbolcu yeni yılla beraber Fenerbahçe geri döndü. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den hamle gelirken transferde sürpriz gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'ye Ukrayna kulübü Zorya ile kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle geri dönen Allahyar Sayyadmanesh için Sarı-Lacivertli kulübe resmi teklifler gelmeye devam ediyor.

HULL CITY'DEN 5 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Allahyar Sayyadmanesh transferinde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City, geçtiğimiz günlerde Allahyar için Fenerbahçe'ye 5 milyon euroluk teklif yaptı.

ANDERLECHT DE TEKLİF YAPTI

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Fanatik'in haberine göre Hull City'nin ardından Belçika kulübü Anderlecht'in de Allahyar 5 milyon Euro'ya yakın bir teklifle sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı.



FENERBAHÇE 7 MİLYON EURO İSTİYOR

Fenerbahçe'nin ise Allahyar'ı 5 milyon Euro'ya satmaya sıcak bakmadığı ve 20 yaşındaki forvet için 7 milyon Euro bonservis talep ettiği belirtiliyor.

ALLAHYAR ANDERLECHT'E SICAK BAKIYOR

İranlı forvetin ise şu ana kadar kendisine talip olan kulüpler içerisinden Anderlecht'e gitmeyi istediği ve Belçika ekibinin teknik direktörü Vincent Kompany ile çalışmak istediği biliniyor.