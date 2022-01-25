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Son Dakika: Acun Ilıcalı'nın Grant McCann kararı Hull City'yi ikiye böldü! Resmi açıklama geldi, hamle tartışma yarattı...

#Acun Ilıcalı#Hull City Acun Ilıcalı#Acun Ilıcalı Mccann

Acun Ilıcalı'nın 24 milyon euro ödeyerek satın aldığı İngiltere Championship ekibi Hull City, Ada'nın hiç kuşkusuz en hareketli takımlarından... Hull City'de transfer çalışmaları tam gaz devam ederken mevcut teknik direktör Grant Samuel McCann, Acun Ilıcalı'nın göreve gelmesinin ardından alınan iki galibiyete rağmen takımdan gönderildi... Acun Ilıcalı, aylar öncesinden Şota Arveladze ile el sıkışırken bu gelişme Hull City taraftarlarını ikiye böldü.

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Acun Ilıcalı'nın resmen başkan olmasının ardından transfer hareketliliğinin arttığı Hull City'de teknik patron da değişti.

Ligin ilk 16 maçında yalnızca iki galibiyet aldıktan sonra üst üste 4 maç kazanan ancak yeniden düşüş trendine giren Hull City, Acun Ilıcalı'nın resmi olarak göreve başlamasıyla yeniden çıkışa geçti. Ancak bu durum mevcut teknik direktör Grant McCann'in geleceğini etkilemedi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Grant McCann ile yollarımızı ayırdığımızı doğruluyoruz. 2,5 yıllık süreçte büyük katkılar sunduğu için kendisine teşekkür ediyoruz" denildi.

Acun Ilıcalı da, "Grant bu kulüp için zor koşullarda, özellikle de satın alma sürecinde mükemmel bir iş çıkardı ve bunun için ona en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu konular asla kolay değildir ve çoğu zaman uzun sürmez. Süreç boyunca Grant hep profesyonel davrandı ve tamamen takıma odaklandı." ifadelerini kullandı.

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"AYRILIK İÇİN BEKLESEYDİM ADİL VE DÜRÜST OLMAZDIM"

Açıklamalarına devam eden Acun Ilıcalı, kulüpte değişim zamanının geldiğini belirtti ve yeni teknik direktörün duyurusunun en kısa sürede yapılacağını söyleyerek "Şimdi kulüp ve benim için, inanılmaz heyecan veren değişimle heyecanıyla projeler inşa etme zamanı. İki iyi galibiyetten sonra ayrılık kararının garip görünebileceğini anlıyorum ancak menajer değiştirmek için sadece bir yenilgi bekleseydim, adil ve dürüst olmazdım. Bu kimseye fayda sağlamaz. Taraftarlarımıza karşı şeffaf olmaya devam edeceğim. Yeni hocamız çok yakında açıklanacak" ifadelerini kullandı.

ŞOTA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Menajer McCann ile yollarını resmen ayıran Hull City'nin yeni teknik direktör aylar öncesinden belirlendi. İngiliz ekibi Hull City, teknik direktör Şota Arveladze ile anlaşma sağladı.

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Gürcü teknik adam için çalışma izni alınırken, 48 yaşındaki çalıştırıcının kısa süre içerisinde İngiltere'ye giderek resmi sözleşmenin imza atacağı öğrenildi. 

Son olarak Özbekistan takımı Pakhtakor Tashkent'i çalıştıran Şota, Türkiye'de de birçok kez görev yaptı. Şota Arveladze Süper Lig'de sırasıyla Kayserispor, Kasımpaşa ve futbolculuk yıllarında gol kralı olduğu Trabzonspor'u çalıştırdı. Haziran 2016'da İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'in başına geçti. 

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HULL CİTY TARAFTARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Acun Ilıcalı'nın takımında yaşanacak bu değişiklik Hull City taraftarlarını da ikiye bölmüş durumda... Hull City taraftarlarının bir bölümü, sosyal medya mesajlarıyla menajer değişikliğinin haksız bir hamle olduğu fikrinde.

Son Dakika: Acun Ilıcalının Grant McCann kararı Hull Cityyi ikiye böldü Resmi açıklama geldi, hamle tartışma yarattı...



Mevcut teknik direktörün sorgusuz sualsiz biletinin kesilmesini eleştiren kesime karşı görüş ise; sezon genelinde kötü performans ortaya koyan Grant McCann'in son iki maç performansıyla değerlendirilmesinin yanlış olduğunu savunuyor.

MCCANN'İN PUAN ORTALAMASI 1.07

Kuzey İrlandalı Grant Samuel McCann, Hull City kariyerinde çıktığı 29 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 1.07 puan ortalaması tutturdu. Genel olarak başarısız bir grafik çizen 41 yaşındaki teknik adam, daha önce Doncaster Rovers ve Peterborough'ta çalıştı.

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GALİBİYET SERİSİ HOCAYI DEĞİŞTİRMEYECEK

Türk televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, lig ikincisi Bournemouth'u deplasmanda 1-0 yendi. Hull, Ilıcalı'nın satın aldıktan sonraki ikinci maçını da kazandı.

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Bir önceki maçta zirve mücadelesi veren ekiplerden Blackburn Rovers'ı 2-0 yenen ve rakibinin 10 maçlık yenilmezlik serisini sonlandıran Hull City, bu galibiyetle 24 takımlı ligde 19. sıraya yükseldi.

ŞOTA'YLA SINIRLI DEĞİL 

İngiltere Championship ekibi Hull City, transferde art arda hamleler yaparken ilk olarak Fenerbahçe'den Allahyar'ın transferini bitirdi.

İranlı golcünün transferi için sarı lacivertli takımla 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşan İngiliz ekibi, Fenerbahçe'den Zajc ve Karagümrük'ün 29 yaşındaki Sırp forveti Aleksandar Pesic için de girişimde bulundu fakat Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen oyuncu İstanbul'da kalma yönünde görüş bildirdi.

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SON İDDİA BABEL

Pesic ve Miha Zajc transferini henüz neticelendiremeyen Hull City'nin hedefini Galatasaraylı yıldız Ryan Babel'e çevirdiği iddia ediliyor.

Son Dakika: Acun Ilıcalının Grant McCann kararı Hull Cityyi ikiye böldü Resmi açıklama geldi, hamle tartışma yarattı...


Hull City'nin Acun Ilıcalı sonrasında ilk maçında galibiyete uzanması İngiltere basınında geniş yer bulmuş; Ada basını, Ilıcalı döneminin hemen etkisini gösterdiği yönünde yorumlarda bulunmuştu.

İNGİLTERE'DE MANŞETLER NE DEDİ?

Hull Daily Mail: Türk Lokumu! Hull City için bir devrin sonu. Medya imparatoru Acun Ilıcalı, devir - teslim işlemlerini tamamladı. Güzel bir yolculuğun başlangıcı. Acun Ilıcalı, Kaplanlar'ı satın alarak bir hayalini daha gerçekleştirdi.

Daily Mail: Acun Ilıcalı, Hull City'i satın alarak Allam Ailesi'nin Doğu Yorkshire'daki 11 yıllık saltanatını noktaladı.

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The Guardian: Hull City'nin Blackburn Rovers'ı devirdiği büyük günde Acun Ilıcalı hayalini kurduğu satın almayı resmileştirdi. Türk televizyoncu, federasyondan onay aldı. Ilıcalı, 'güzel yolculuğuna' 2-0'lık Blackburn galibiyetiyle başladı.

BBC: Championship takımı Hull City, Türk menşeli Acun Medya tarafından satın alındı. Devir teslim işlemi İngiltere Futbol Ligi tarafından onaylandı ve Acun'un başa geçmesi etkisini hemen gösterdi.

Mirror: Türk Simon Cowell, Championship ekiplerinden Hull City'nin satın alma işlemlerini tamamladı.. Kaplanlar'ın artık yeni bir sahibi var; Acun Ilıcalı. Birçok taraftar, Allam Ailesi'nin tutucu hanedanlığının son bulmasından dolayı mutlu.

 

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#Acun Ilıcalı#Hull City Acun Ilıcalı#Acun Ilıcalı Mccann

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