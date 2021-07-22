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Son dakika: Acun Ilıcalı'dan PSV - Galatasaray maçı için açıklama!
PSV - Galatasaray maçının ilk yarısında TV8 yayınında donmaların olması ve reklam panolarına dijital olarak illegal bahis sitelerinin reklamlarının yerleştirilmesiyle ilgili TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi.
Acun Ilıcalı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada; 'PSV-Galatasaray maçında televizyonda yayınlanan sanal reklamlar ve yaşanan teknik sorun Hollandalı servis sağlayıcıdan kaynaklanmıştır. Uygulanan sanal reklamlar tamamen bilgimiz dışındadır. TV8’in bir gelir elde etmesi asla söz konusu değildir.' ifadelerini kullandı.