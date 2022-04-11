Son Dakika: Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil ve Ryan Babel açıklaması! "Fatih Terim'den izin almıştım ama..."

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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Galatasaray'da bileti kesilen Ryan Babel'i transfer edeceği yönündeki iddialara cevap verdi.

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda tecrübeli bir forvet alacaklarını ve toplamda 8-10 oyuncuya ihtiyaçları olduğunu söylemişti. Deneyimli televizyoncu, "Bir forvet alacağız. İstikrarsız bir forvet olmayacak. Genç olmayacak. 20-24 yaş arası biri olmayacak. 3-4 yıllık bir kariyere kesin olarak güvenemem. 28-30 yaş arası olacak. Gol yetenekleri çok iyi olacak. Sözleşmesi biten 8 oyuncuyu bırakmayacağız, bazılarını tutacağız belki de. Bu yaz 8-10 oyuncu alacağız. Bazıları başarıya aç, bazıları tecrübeli, bazıları genç olacak." ifadelerini kullanmıştı.

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Acun Ilıcalı'nın bu sözlerinin ardından Mesut Özil ve Ryan Babel'i transfer etmek istediği yönünde söylentiler çıkmıştı. TEAMtalk isimli platformda özel haber koduyla servis edilen haberde, Fenerbahçe'nin Mesut Özil ile yollarını ayırması durumunda Acun Ilıcalı'nın Hull City'i Premier Lig'e taşımak adına deneyimli futbolcuyu takımına transfer etmek için hamlelerde bulunacağı öne sürülmüştü.

MESUT ÖZİL İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Haberde ayrıca Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh'i transfer ettiğini altı çizilerek Mesut Özil transferinin imkansız olmadığı belirtilmiş ve yıldız isme teklif yapmasının tek şartının ise Fenerbahçe ile yollarının ayrılması olduğu ifade edilmişti.

Aynı haberde Acun Ilıcalı'nın listesindeki bir diğer ismin ise Galatasaray forması giyen Ryan Babel olduğu iddia edilmişti.

MESUT ÖZİL'İ YALANLADI

Hull Daily Mail'in Hull City muhabiri Barry Cooper'a özel bir röportaj veren Acun Ilıcalı, Mesut Özil'i transfer etmek gibi bir hedefinin olmadığını ve deneyimli oyuncunun Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ifade etti.

Mesut Özil Türkiye'de çok mutlu. Kendisi benim çok yakın arkadaşım. Türkiye'de çok mutlu olan bir arkadaşımdan neden tekrar İngiltere'ye dönmesini talep edeyim? Daha yeni İngiltere'den Türkiye'ye taşındı ve orada ailesiyle iyi vakit geçiriyor. Kısa zamanda takımla yaşadığı problemi çözeceğinden eminim. Acun Ilıcalı

RYAN BABEL SON ANDA YATMIŞ

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Acun Ilıcalı, Ryan Babel transferi konusunda ise Hollandalı oyuncunun imzası konusunda Fatih Terim'den izin aldıklarını ancak Domenec Torrent'in göreve gelmesinin ardından bu transferin gerçekleşmediğini söyledi.

Ara transfer döneminde Ryan Babel ile görüştük. Kendisini transfer etme ihtimalimiz vardı ancak Galatasaray'da teknik direktör değişti. Yeni hoca, Ryan Babel'e onu oynatacağını söyleyince kalmaya karar verdi. Transfer için Fatih Terim'den izin almıştım. O da çok yakın dostum olur. Ancak Torrent göreve gelince Babel'den takımda kalmasını istedi ve o da kaldı. Bu kararına saygı gösteriyoruz. Acun Ilıcalı

YAZ İÇİN PLANLARI BÜYÜK

Mesut Özil ve Ryan Babel isimlerinden bağımsız transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Acun Ilıcalı, "Ara transfer döneminde 1-2 alternatif ismimi daha vardı ancak süremiz yetmediği için bu transferleri tamamlayamadık. Bu yaz için büyük isimler transfer listemizde bulunuyor. Bu sefer avantaj bizde." şeklinde konuştu.

SON RÖPORTAJINDA NELER SÖYLEMİŞTİ?

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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'yi satın alarak takımın başına Şota Arveladze'yi getiren Acun Ilıcalı, takımın hedeflerinden ve oyuncu planlamasından bahsederken gelecek sezon Premier Lig için mücadele edeceklerini söyledi.

"ÇILGINCA BİR TEKLİF ALMIŞTIM AMA REDDETTİM"

Lewis Potter için çılgın bir teklif aldıklarını ancak kabul etmediklerini söyleyen Acun Ilıcalı, "Bir ülkeden ağırlıklı olarak Transfer yapmak iyi bir model belki de. 500 milyon poundunuz varsa, o ülkenin 4-5 yıldızını alabilirsiniz. Biz henüz o seviyede değiliz. Finansal olarak iyiyiz ama harcayacağımız para sınırı var. Biz de doğru oyuncular için harcayacağız. Bence Championship'in en iyi oyuncularından bir tanesi. Orada Potter var ama geri kalanında keskin bir kalite eksikliği var. Orada birbirine uyan parçaları dünyanın her yerinden bulacağız. Türkiye'nin büyük kulüpleriyle iyi ilişkilerim var ama bence sadece bu yöne bakarsam dünyadaki diğer fırsatları kaçırabilirim. Bence başarı tüm kalbiyle oynayan oyuncular sayesinde gelir. Keane - Lewis Potter, tüm kalbiyle oynayan ve enerjisiyle oynuyor. Gelecek yıl için onunla konuşacağım. Aslında, ara transferde Potter için çılgınca bir teklif almıştım ama reddettim. Championship'te kalmamızın mimarlarından biridir. Gelecek sezon, benim hedefim onu yine tutmak. Tüm kariyerim boyunca, istemediği işi kimseye yaptırmadım. Benim için doğru yol 'Sözleşmen var, kalacaksın, yapacaksın' şeklinde olmadı." demişti.

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ŞOTA ARVELADZE'Yİ SEÇME NEDENİ...

Şota Arveladze'yi hücum futbolunu benimseyen bir teknik adam olduğu için takımın başına getirdiğini belirten Ilıcalı, "Ben hücum futbolu oynayan takımları severim. Bu yüzden Şota Arveladze'yi buraya getirdim. Onun da futbol felsefesinde hücum vardı. Onunla birlikte hücumcu bir takım kuracağız. 8 transfer yapacağız. Geniş bir kadro olacak. Son dönemde çok fazla transfer yapılmadığı için altyapı oyuncuları fazlaca şans bulmuşlar. Gelecek sezon da bunu yapacak mısınız derseniz bu kolay değil. Çünkü Premier Lig'e çıkmak istiyoruz. Bu yüzden iyi bilinen, kariyerli, tecrübeli oyuncuları transfer etmeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

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ALİ KOÇ "DEĞECEK Mİ?" DEDİ

Bu yılki hedeflerinin Championship'te kalmak olduğunu kaydeden Acun Ilıcalı, kulübü satın alırken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile arasında geçen konuşmayı da aktarırken "Bu yıl hedefimiz Championship'te kalmak. Allah'a şükür ki bu hedefin 1-2 adım ötesindeyiz. Bu kulübü satın alırken küme düşme hattından yalnızca 4 puan uzaktaydık. Büyük bir tehlike vardı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bana sordu. 'Kulüp küme düşerse bu kadar vereceğin paraya değecek mi? Değmeyecek. Peki takım yine küme düşerse ne yapacaksın? Bunu hiçbir zaman düşünmedim dedim.' Ben tüm hayatımda pozitiftim, başarım bu pozitiflikten geliyor. Ben hep yukarıya bakarım. Bence çocuklar her maç savaşarak, her şeylerini vererek kümede kalacaklar. Gelecek yıl bizim yılımız olacak. Bazı şeylerin sözünü veremeyiz. Transferleri yapacağız ama garanti yok. Paris Saint-Germain tüm dünyayı satın aldı ama Şampiyonlar Ligi'nde istediği başarıyı elde edemedi. Tüm düşüncemiz, ilk 6'ya girmek üzerine olacak." şeklinde konuşmuştu.

GOLCÜ TERCİHİ TECRÜBELİ VE İSTİKRARLI

Tecrübeli bir forvet alacaklarını ve toplamda 8-10 oyuncuya ihtiyaçları olduğunu söyleyen Ilıcalı, "Bir forvet alacağız. İstikrarsız bir forvet olmayacak. Genç olmayacak. 20-24 yaş arası biri olmayacak. 3-4 yıllık bir kariyere kesin olarak güvenemem. 28-30 yaş arası olacak. Gol yetenekleri çok iyi olacak. Sözleşmesi biten 8 oyuncuyu bırakmayacağız, bazılarını tutacağız belki de. Bu yaz 8-10 oyuncu alacağız. Bazıları başarıya aç, bazıları tecrübeli, bazıları genç olacak." sözleriyle transferde hedeflerini açıklamıştı.

"BEŞİKTAŞ'IN ÖNEMLİ OYUNCULARIYLA YAKIN İLİŞKİM VARDI"

Muhabirliği döneminde birçok futbolcuyla dostluk kurduğunu ve güvenlerini kazandığını anlatan Ilıcalı, "Ben medya sektöründen geliyorum. Muhabir olarak başladım. Popüler insanlarla bağlantılar kurmaya başladım. Her zaman güvenilir biriydim. Güvenilir olduğum zaman bana sırlar vermeye başladılar. Daha fazla güvenilir olunca daha fazla sır vermeye başladılar. Türkiye'nin sır bankası gibi biri oldum. Bazı örnekleri anlatsam 'Başka bir gezegenden mi geliyorsun?' dersiniz. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım ama Beşiktaş muhabiriydim ve Beşiktaş'ın önemli oyuncularıyla yakın ilişkim vardı. Oyunculardan biri Daniel Amokachi'ydi. Everton'dan gelmişti ve sadece benimle konuşuyordu. Başka hiç kimseye konuşmuyordu. Güçlü bir ilişkimiz vardı. Teknik direktör bile bazen beni arayıp 'Amokachi nerede?' diye sorardı." demişti.

DERBİYE 2 SAAT KALA GETİRDİLER, FENERBAHÇE'YE GOL ATTI

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Nijeryalı futbolcu Amokachi ile ilginç bir anı yaşadığı kaydeden Ilıcalı, yaşananları şöyle anlattı:

"Bir gün Nijerya Milli Takımı'na gitti ve geri gelmedi. Teknik direktör beni aradı, 'Nerede?' dedi. O zamanlar cep telefonları yoktu, sabit hatlar vardı. Amokachi'nin numarası sadece bende vardı. Aradım, 'Perşembe günü geleceğim' dedi. Pazar günü ise Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile derbi maçı vardı. Cuma günü tekrar aradım, 'Neredesin kardeşim?' dedim. 'Cumartesi geleceğim' dedi. Sonra dönüp teknik direktöre söyledim. Maç günü, pazar günü geldi. Saat 12 gibiydi. Bana dedi ki 'Ben İngiltere'deyim, uçağı kaçırdım', ben de 'Bugün derbi günü kardeşim' dedim. Düşünmeye başladım, Fenerbahçe taraftarıyım. Beşiktaş'a dersem ki Amokachi şu an bu havaalanında, özel jet gönderirler. Onlara söylemezsem Amokachi derbide oynayamaz. 1.5 saat düşündüm. 'Acun paranı Beşiktaş'tan kazanıyorsun. Bu senin için iyi olmaz. Muhabiri olduğun takıma zarar veremezsin. Uyar onları' dedim. Beşiktaş Asbaşkanı Aydın Ayaydın'ı aradım. Amokachi'nin numarası bu, özel jet gönderirseniz alırsınız dedim. Gönderdiler ve maça 2 saat kala getirdiler. İnanılmazdı. Polis arabasıyla havalimanından stadyuma yetişebildi. Derbinin 20. dakikasında Fenerbahçe'ye gol attı Amokachi. Tribündeydim. Halimi anlayacak da kimse yoktu."