Son Dakika: Acun Ilıcalı'dan Erzurum gecesinde açıklama! 'Namusuma söz söyletmem, Beşiktaş benim için çok önemli kulüp'

Televizyoncu Acun Ilıcalı rzurumspor için düzenlenen yardım yayınının Beşiktaş maçı öncesine denk gelmesi ve ardından ertelenmesi ile ilgili yeni açıklamalar yaptı.

YÜZDE 1 KÖTÜ NİYET YOK



"Temiz kalplerle, benden yardım isteyen olunca koşarak kabul eden biriyim. Hele ki memleketinden gelince elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu kadar masum niyetlerle yapılacak kampanya Beşiktaş maçı öncesinde denk gelince Beşiktaşlı dostlarımız sitem ettiler. Yüzde 1 kötü niyet olmamasına rağmen onların sitemlerini dinlediğim zaman Beşiktaş benim için çok önemli bir kulüp, tüm kulüplere aynı şekilde. Sosyal medyada bunu görünce ertelemek istedim."

ERZURUM, DOMİNİK, İSTANBUL YAYINI



"İnsanlar başka bir şey düşünmesin diye hayatımda ilk defa böyle bir yayın yapıyorum. Ben Dominik'teyim, İstanbul'da stüdyoya bağlanıyoruz, bir yandan Erzurum'a bağlantımız var. Dünyanın dört bir yanına saçılmışken kötü niyetimiz olmaz"

ANLAMSIZ İMADA BULUNDU



"Biz erteleme kararı aldıktan sonra teşekkür eden dostlarımız oldu, çok güzel tepkiler aldık. Tamam Dominik'ten yapalım, yeter ki güzel bir yayın olsun herşey dedik ve yayını yapıyoruz. Ancak, kendini bilmeyen birisi anlamsız bir imada bulunarak kötü niyetle Beşiktaş'a karşı organizasyon içindeymişiz gibi iftiralarda ve iddialarda bulunmuş oldu."

NAMUSUMA SÖZ SÖYLETMEM



"Ben namusuma söz söyletmem açık söyleyeyim. Benim en komik bulduğum şey de cevap verirken karşı tarafın "siz" değil "sen" dememe takılması. Benim Beşiktaş'a saygım sonsuzdur. Benim 1 kelimemi bulamazsınız bir takım hakkında kötü bir sözümü. Bunlar birbirinden değerli kulüplerdir."

KARALAMAYA ÇALIŞANA CEVAP VERİRİZ



"Kulüplerimizin her zaman bir olmasından yana, birlikte kararlar almasından yanayım. Futbolun eğlence olduğunu düşünüyorum. Bana bıraksanız neler söylerdim ama sosyal medyadan cevap vermek zorunda kaldım. Konuşacağım çok şey var yoksa neler söylerdim. Her şeyi dürüst ve iyi niyetle yapıyoruz. Bizi karalamaya çalışanlara da cevabı her zaman veririz"





