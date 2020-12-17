Son Dakika | Acun Ilıcalı ve Emre Belözoğlu'ndan çok konuşulan ziyaret! Bild bombayı patlattı, Fenerbahçe...

BAŞKAN 'ZOR' DEDİ ANCAK... Koç, “Fenerbahçe’de transfer hiç bitmez diye bir tarihi söz var, devre arasında da Mesut Özil gelebilir mi?” şeklindeki soruma, “Gerçekleşirse güzel bir rüya olur ama, şu an için gerçekleşmesi zor bir rüya” cevabını vermişti.