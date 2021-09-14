Son Dakika: Acun Ilıcalı, İngiltere'de satın almak istediği kulübü resmen açıkladı

Hollanda'da Eredivise'de yer alan Fortuna Sittard'daki hisselerini satan Acun Ilıcalı rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Ada'dan kulüp satın almak istediğini açıklayan Ilıcalı, Championship ekiplerinde Hull City için görüşmelerin olumlu geçtiğini açıkladı.

Haber Global canlı yayınında açıklamalarda bulunan Ilıcalı, "Hull City'yi almayı düşünüyorum, güzel görüşmeler de yaptık, iki taraf birbirini iyi anladı. Karşı taraf bize güveniyor. Allah izin verirse hayalim gerçekleşecek. İngiltere'de ülkemizin bayrağını Hull City'nin başarısıyla dalgalandırmak istiyorum. Hull City'nin inşallah ileride hocasından, belli futbolcularına kadar Türklerden oluşmasını istiyorum. Hedefim dünyada ses getiren bir takım oluşturmak." diye konuştu.

İNGİLTERE'NİN KÖKLÜ KULÜPLERİNDEN HULL CİTY

Hull City, İngiltere'de 1904 yılında kuruldu. Kehribar-siyah renklere sahip kulüp maçlarını 25 bin 450 kişilik KCOM Stadyumu'nda oynuyor.

Kulüp tarihinin en başarılı dönemini 2014 yılında FA Cup finaline yükselerek elde etti. Finalde Arsenal, rakibini 3-2'lik skorla mağlup ederek kupaya uzanmıştı.

2010 yılında Assem Allam, Premier Lig'den düşen kulübü satın aldı. Allam'ın oğlu Ehab Allam, Acun Ilıcalı'yı Instagram hesabından takibe almıştı.