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Son Dakika: Acun Ilıcalı Hull City'nin golcüsünü Süper Lig'den buldu! Volkan Demirel'in kapısını çalacak...

#Transfer#Acun Ilıcalı#Hull City
Son Dakika: Acun Ilıcalı Hull Citynin golcüsünü Süper Ligden buldu Volkan Demirelin kapısını çalacak...

Hull City'yi satın alarak dikkatleri üzerine çeken ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, VavaCars Fatih Karagümrük'ün golcü ismi Pesic için resmi teklif yaptı. Başarılı futbolcu için konuşulan bonservis bedeli ortaya çıktı.

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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'yi satın alan televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Süper Lig'de forma giyen isimlere olan ilgisi sürüyor.

Fenerbahçe'den Miha Zajc ve Allahyar Sayyedmanesh'i transfer etmek istediği iddia edilen Ilıcalı, son olarak VavaCars Fatih Karagümrük'ün kapısını çaldı. Pesic için VavaCars Fatih Karagümrük'e resmi teklif yapan Hull City, Süper Lig ekibinden gelecek yanıtı bekliyor.

İngiliz ekibinin Pesic için 2 milyon euro bonservis ve golcü oyuncuya da 2.5 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.

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DIAGNE VE MURIQI SONRASI

Devre arasında kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Hull City, ilk önce Galatasaray'dan Mbaye Diagne'yi gündemine almış ancak Senegalli golcü sakatlanınca transfer rafa kaldırılmıştı.

Lazio'dan Vedat Muriqi transferi için de nabız yoklayan İngiliz ekibi, Premier Lig takımlarının devreye girmesinin ardından girişimlerini sonlandırmıştı.

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ALLAHYAR VE ZAJC HAMLESİ

Acun Ilıcalı'nın, Fenerbahçe'de forma giyen Allahyar ve Zajc ile ilgilendiği iddia edilirken, ikilinin bu transferler ile ilgili görüşme gerçekleştirip, gerçekleştirmediği bilinmiyor.

Sezon başında VavaCars Fatih Karagümrük'e transfer olan Pesic, 21 maçta 12 gol attı ve Süper Lig'in en golcü ismi konumunda...

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#Transfer#Acun Ilıcalı#Hull City

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