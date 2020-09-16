Son Dakika | Acun Ilıcalı harekete geçti! Fortuna Sittard için 8 milyon...

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Spor Arena Dış Haberler | Ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın yüzde 60 hissesini daha satın almak için kesenin ağzını açtı.

De Telegraaf'ta yer alan habere göre; Acun Ilıcalı, Hollanda temsilcisinin hisselerinin yüzde 85'ini elinde bulunduran kulüp başkanı Işıtan Gün'e 8 milyon avroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Söz konusu satın alma gerçekleşmesi halinde Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard hisselerinin yüzde 75'ine sahip olacak. Hisse yüzdesi 25'e düşecek olan Işıtan Gün ise yönetim kurulunda görev almaya devam edecek.

Mevcut Başkan Işıtan Gün, Fortuna Sittard'ın yüzde 85 hissesini 2016 yılında 900 bin avro karşılığında almıştı. Gün, kulübün 900 bin avroluk borcunu ödemişti.

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