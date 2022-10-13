Son Dakika: Acun Ilıcalı Fenerbahçe'den bir transfer daha yapıyor! Bu kez futbolcu değil...

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Premier Lig'e çıkma hedefi bulunan Hull City transfer döneminde iddialı transferlere imza atmıştı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu City, sezona iyi başlasa da kötü giden performans sonrası Shota Arveladze ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe 'den 3 transfer yapan City dördüncü imzaya hazırlanıyor. Transferin gerçekleşmesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un onayına bağlı.

Ajansspor'un haberine göre; İngiltere Championship takımlarından Hull City'yi alan ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Ilıcalı, Ali Koç'tan bu kez futbolcu değil bir teknik direktör talebinde bulundu. Ilıcalı, Fenerbahçe'nin scout şefi Şenol Çorlu'yu istedi.

Çorlu kararını Ali Koç verecek

Hull City altyapısında da değişikliğe gitmek isteyen Ilıcalı, bunun için Fenerbahçe'nin oyuncu izleme ekibinin başında yer alan Şenol Çorlu'ya talip oldu. Konuya ilişkin konuştuğumuz Çorlu, teklifi doğrularken, "Ancak ortada henüz somutlaşmış bir durum yok. Fenerbahçe kulübü izin vermeden bir yere gitmem" dedi. Yani Ali Koç'tan onay çıkması halinde Şenol Çorlu, Hull City altyapısının başına geçecek. Durumun bir hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

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Belözoğlu döneminde sorumlu oldu

Uzun yıllar Fenerbahçe U21 takımının teknik direktörlüğünü yapan Çorlu, son olarak 22 Nisan-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında Fenerbahçe A Takımı'nda görev almıştı. O dönem takımı yöneten Emre Belözoğlu'nun pro lisansı olmadığı için bu belgeye sahip olan Çorlu, kulübede teknik direktör sıfatıyla yer almıştı. 60 yaşındaki Çorlu, 1984-1991 arasında Fenerbahçe'de futbol oynayıp, iki Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.